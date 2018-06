Učitelé v technologiích tápou, často končí u powerpointu, zjistila inspekce

Učitelé často neumí efektivně využívat digitální technologie ve výuce. Ukázalo to šetření České školní inspekce, do kterého se zapojilo 430 škol. Učitelé mnohdy končí u powerpointových prezentací a do využívání technologií žáky nezapojují.