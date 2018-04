Zpívající učitel natočil klip s pomocí žáků. „Aby viděli, jaká je to práce“

„Já mám svý fáro, o přestávce jdu na cigáro. Je to fakt skvělý řemeslo,“ zpívá s ironií Horejš, zatímco se před budovou školy oděný do kožichu opírá o luxusní automobil. „On díky svému platu jezdí na chatu a má tučnou vatu, hned od startu zlatou kartu,“ přidávají se žáci z jeho třídy.

Text písně nazvané Učitel má s nadsázkou upozornit na problémy současného školství, jako jsou platy učitelů nebo společenské vnímání této profese.

Horejše, který učí zeměpis, občanskou výchovu, tělocvik a hudební výchovu, napadlo natočit klip při hodině hudební výchovy, když s dětmi probíral českou hudební scénu. Zjistil, že děti mají velký přehled o českých youtuberech a nových písničkách, ale netuší, kolik peněz a úsilí stojí za natočením takového videa.

„Rozhodl jsem se proto, že jim to ukážu. Že spolu natočíme od začátku až do konce svůj vlastní videoklip, aby děti viděly, kolik za jedním čtyřminutovým videem stojí práce a že nejde jen o samotné natáčení, ale i přípravu, shánění sponzorů nebo následnou postprodukci. Navíc je to jedinečná příležitost, jak si vytvořit společné zážitky,“ sdělil iDNES.cz Horejš.

Natáčení probíhalo dva dny, přípravy ale začaly už loni v listopadu, kdy se vymýšlel námět a text. Videoklip nakonec vyšel na čtyřicet tisíc korun, na projekt přispěli někteří místní podnikatelé. Zahrálo si v něm nakonec přes sto padesát dětí, z nichž většinu Horejš vyučuje. Hlavní aktéry pak tvoří žáci 7. B, ve které je třídním učitelem.

„Překvapila mě časová náročnost, čekal jsem, že to budeme mít za hodinu hotové a ono nic, natáčelo se skoro celý den a pak se ještě některé scény dodělávaly další den,“ poznamenal jeden z žáků Richard Voros. „Celé natáčení videoklipu bylo velmi náročné,“ přisvědčil mu spolužák David Pícha.

„Děti mě mnohdy překvapí“

Horejš prý inovativní metody zapojuje do výuky často. Při hodinách pracuje s novými médii a snaží se žáky přimět k otevřené diskuzi.

„Mnohdy mě děti překvapí, když dostanou šanci něco říct nebo se zapojit do diskuze. Ne vždy jde ale pracovat inovativně. Zejména když jsou ve třídě děti, které neustále vyrušují, tak jim musím věnovat pozornost a na inovaci již nezbývá moc času,“ dodal.



Horejš se mimo učení snaží nastartovat pěveckou kariéru. Hudbě prý věnuje veškerý volný čas. Přes týden hraje na kytaru, zpívá nebo zkouší s kapelou a o víkendech hraje na různých akcích. Na kontě už má také několik hudebních videoklipů.