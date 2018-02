Poslanci jednají o tom, jak kvůli Uberu změnit silniční zákon

12:00 , aktualizováno 12:00

Poslanci všech parlamentních stran dnes jednají o připravované novele silničního zákona. Pokud se domluví, legislativa ošetřující poměry v taxislužbě by se mohla změnit ještě letos. Řidičům, kteří využívají jen aplikace, by se hůře obcházel zákon, ale mohli by nově podnikat zcela legálně.