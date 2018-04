Babiš slíbil, že v pondělí podepíše dohodu s Uberem. Má už měsíc zpoždění

Podpis dohody zdržely podle informací iDNES.cz neshody obou stran na finální verzi dokumentu, který v průběhu jednání minimálně třikrát změnil svou podobu. Zatím tak není zcela jasné, jak přesně bude znít text, pod který má premiér v plánu svůj podpis v pondělí připojit.

Podle dřívějších informací by v něm však Uber měl deklarovat svou ochotu podnikat v České republice na základě živnostenského oprávnění a zažádat o něj v nejbližší možné době.

Zároveň také slíbit, že bude zprostředkovávat klienty pouze dopravcům, kteří mají koncesi pro provozování silniční motorové dopravy, a řidičům, kteří jsou držiteli taxikářského oprávnění a zkoušek ze znalosti místopisu. Mimo to by měl přestat okamžitě přijímat řidiče, kteří tyto podmínky nesplňují, a slíbit, že jeho stávající řidiči si potřebná povolení vyřídí co nejrychleji.

Cena předem a dobrovolné EET, Uber se mění

Vše nasvědčuje tomu, že má Uber v plánu změnit svou službu tak, aby byla v souladu s takzvaným režimem „smluvní dopravy“. To by mělo jeho řidičům umožnit poskytovat přepravu bez toho, aby měli vozidla vybavená taxametrem a svítilnou „taxi“ a také, aby se museli řídit pražskou cenovou regulací.

Uber pro to však musí splnit několik podmínek. V memorandu se tak zřejmě zaváže, že jeho řidiči zákazníkům skrz aplikaci předem sdělí konečnou cenu přepravy, což už firma začala praktikovat v polovině března. Zároveň by řidiči měli klientům vydávat smlouvu, na jejíž podmínkách se dohodnou ještě před zahájením jízdy.

Do konce června by měl pak Uber podle memoranda údajně sjednat s vládou další dohodu o předání daňových údajů jeho řidičů a přihlásit se dobrovolně k systému EET. Díky tomu by mohly české úřady lépe kontrolovat případné daňové úniky.

Je ale možné, že se text memoranda za posledních několik týdnů změnil tak, aby vyšel více vstříc Uberu či vládě. Jasno bude až poté, co dokument po podpisu jedna ze stran zveřejní.

Uber dotlačily k memorandu i taxikářské protesty

Uber v minulosti argumentoval tím, že není taxislužbou, ale že zprostředkovává spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Tradiční taxislužby v uplynulých měsících uspořádaly na protest proti Uberu a Taxify několik pomalých jízd Prahou, kterými blokovali dopravu. Stěžovali si na to, že ačkoliv řidiči Uberu poskytují takřka totožné služby jako oni, nemusejí dodržovat stejná pravidla.

Babiš a pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) po několika protestech vyzvali Uber dopisem, aby firma dodržovala zákony, nebo zvážila ukončení služeb v zemi. Začátkem března zasedla vláda s Uberem k jednacímu stolu a od té doby se čeká na podepsání memoranda o spolupráci.