Slovák uvázal psovi okolo krku provaz a táhl ho za autem, zvíře nepřežilo

Brutální čin se odehrál začátkem května v obci Bátorove Kosihy v okresu Komárno kolem osmé večer.

„Pachatel přivázal psovi okolo krku špagát, připevnil ho za auto a tahal ho vysokou rychlostí za autem, dokud ho neusmrtil. Podáváme proto na pachatele trestní oznámení za utýrání zvířete k smrti,“ napsala na Facebook organizace Svoboda zvířat.

Právě na tuto organizaci se obrátil svědek události, který mrtvé zvíře vyfotil. „Pes spadl na zem, muž ho táhl odhadem nějakých dvě stě nebo tři sta metrů. Já jsem jel celou dobu za ním, troubil jsem, ale nezastavil,“ popsal Televizi Markíza Zsolt Sipos.



Senior, který se jmenuje Ján, televizi vypověděl, že mu pes utekl ze dvora rodinného domu. Když ho našel, chtěl ho naložit do kufru a odvézt domů. Pes se ale bránil, přivázal ho proto k autu. Ján tvrdí, že zvíře nechtěl zabít. „Kdybych to chtěl udělat, udělal bych to na dvoře domu,“ sdělil Markíze.



Odmítá také, že by jel zpátky k domu rychle. „To není pravda, jel jsem na jedničku velmi pomalu,“ uvedl Ján.



Když přijel k domu, zvíře už bylo mrtvé. Sipos za ním vyběhl z auta a jednu mu vrazil. „Nelituji toho, protože si to zasloužil,“ dodal.

Také v České republice se nedávno řešil otřesný případ týrání psa. Toho se dopustil čtyřiadvacetiletý muž z Prachatic, který skoro umlátil svoje štěně. Nyní mu za to hrozí tři roky vězení.