Podezřelý z tygřích jatek miloval zabíjení zvířat, lovil je po celém světě

„Podívejte se na ten kotel od krve, v něm to všechno vařil. Celé noci se tady v té dřevěné boudě svítilo a kouřilo se z komínů. Mysleli jsme, že preparuje běžná zvířata nebo že uvnitř nějaká chová,“ říká důchodce ze Zbyn u Doks a ukazuje na dům, kde jeho soused Miloš Hrozínek porcoval zabité tygry a vařil z nich lektvary pro Asijce.



Celníci v pondělí do objektu vtrhli a nalezli desítky mrtvých chráněných zvířat v mrazácích, tygří kůži i ještě „teplého“ tygra, kterého se Hrozínek podle celníků právě chystal vyvrhnout, stáhnout a uvařit.



Pětatřicetiletý Hrozínek se živil jako preparátor. Zabíjení zvířat miloval. „Jsem na dovče v Grónsku. Ulovil jsem soba, pižmoně severního, polární zajíce a bělokura,“ chlubil se kamarádovi ve zprávě v září 2016. A naposílal mu fotografie, jak se usmívá nad skolenými zvířaty, která ulovil u grónského města Kangerlussuaq. V roce 2014 byl lovit v Lotyšsku, ve Švédsku zastřelil tetřeva a v Norsku skolil losa, sám ho vykuchal a paroží přivázal na krosnu.

Zámožným myslivcům organizoval lov v Austrálii, Kanadě, Rusku, na Novém Zélandu či v Tanzanii. Právě tam mezi lety 1993 až 1999 jezdil každoročně v době lovecké sezony do kempů a sloužil jako poskok, který čeká na profesionální loveckou licenci.

„Po návratu v roce 2002 jsem založil cestovní loveckou agenturu. Od roku 2004 nabízím i Kanadu včetně lovu ledního medvěda,“ popisoval v letáku, který dával movitým lovcům a MF DNES jej má k dispozici.

I když preparoval desítky kusů zvířat – jak se chlubil v prezentacích svých prací – včetně lvice, antilop nebo dvou medvědů, v chátrajícím domě podle spisu fungovala tygří jatka. Zabité tygry, které mu podle obvinění celníků dodával majitel zooparku v Bašti u Prahy Ludvík Berousek, vyvrhnul, stáhl a uvařil.

Z každého vydělal kůži, zpracoval kosti na lektvar, jehož cena je závratná – gram se na černém trhu prodává za 1 500 korun. „Množství masoxu z kostí jednoho tygra se odhaduje na dvacet kilogramů,“ uvedl ředitel sekce pátrání Generálního ředitelství cel Robert Šlachta. Přepočtem tak gang na extraktech z každého zabitého tygra mohl vydělat od 15 do 30 milionů korun.

Pytlák bez zbrojního průkazu

„Je to nesmysl a policejní bouda. V domě byl kadáver tygra, který pošel. A když si přečtete zákony, tygr je chráněn jako živý exemplář, úhynem tato ochrana končí,“ řekl ve čtvrtek MF DNES otec Zdeněk Hrozínek.

Tygří jatka ve Zbynech fungovala v dřevěné kolně, kde byl neskutečný nepořádek, špína a zbytky zabitých zvířat. Preparátor tygry porcoval, špatné maso házel přes plot slepicím, to kvalitní dával zvlášť do žlutých plastových či bílých polystyrenových přepravek a putovalo pak přes třetího obviněného, Vietnamce, k Asijcům.

Hrozínek se přitom preparováním živit nesměl. Jak zjistila MF DNES, živnost má pozastavenou a nemohl ani zvířata lovit. Podle policie nemá zbrojní průkaz a je v podmínce za pytláctví a nedovolené ozbrojování.

V dřevěné kůlně rozdělené na několik místností se na zemi povalovaly kůže stažených zvířat, v přepravkách byly nasypané tygří kosti nadrcené na malé kousky, ve špinavých regálech se zaschlou krví různé části zvířat, především paroží, a pod oknem bílý mrazák s nápisem černým lihovým fixem: jen pro účely preparace.

V mrazáku, který dva roky nikdo nezapnul do elektřiny, byly mrtvé poštolky, bobr, ledňáček nebo zkrvavená lebka muflona s rohy. Podmínky byly tak otřesné, že někteří policisté, celníci a inspektoři inspekce životního prostředí zasahovali při razii s krycím názvem Trophy (Trofej) v ochranných oblecích a podle informací MF DNES se jim dělalo na místě špatně.

Zaplivaná „preparátorská“ dílna stojí na malém dvoře plném různého haraburdí, stavebního materiálu, kotlů i přepravek spolu s domkem, ve kterém Hrozínek žil a který opravoval. Když fungovala na plné obrátky, mohl v ní Hrozínek vařit díky primitivnímu vybavení desítky kilogramů tygřího masa a kostí najednou. V kotli zvaném brutar, pod kterým topil dřívím, nebo v obřích hrncích, které postavil na plynové vařiče napájené z přenosné desetikilové bomby. Vše vařil 5 až 12 dnů a z boudy odvětrával do polí za dům.

Kromě jediných sousedů, kterým vhled do dvora zastiňují vzrostlé smrky, nemohl nikdo nic vidět. Dům stojí na úplném okraji obce Zbyny, čtyři kilometry od Doks a ze silnice k němu vede ještě krátká prašná příjezdová cesta. Okolo jsou právě buď pole, nebo provizorní ohrada muflonů stlučená z křivých kůlů, která je také Hrozínkova.

VIDEO: Mrtvý tygr i kůže. Co odkryla razie v Žatci a na Doksku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Můj syn by za zvířata dýchal“

O dům a zvířata se po pondělní policejní razii stará Hrozínkův otec Zdeněk, kterému nemovitost patří. „Jako otec věřím v jeho nevinu. Můj syn by za zvířata dýchal, samozřejmě jezdil i do ciziny střílet, ale nebyl jako lidi, kteří nemají k myslivosti žádný vztah a jsou schopni jít do lesa v riflích a červeném tričku,“ vyprávěl ve čtvrtek otec.

Na to, že má syna ve vazbě a hrozí mu pětileté vězení, působí vyrovnaně a na každou otázku ohledně tygřích jatek má odpověď a vysvětlení. Celá kauza je podle něj boudou, kterou na jeho syna ušily úřady. Stejně jako před dvěma lety, kdy policie do domu přišla poprvé a zabavila Hrozínkovi několik vycpaných exemplářů chráněných zvířat.

„Kupříkladu tetřeva, který nebyl ani jeho, ale můj a pocházel ze Švédska, kde se střílí jako u nás bažanti, zabavili, přestože jsem na něj měl razítko. Některé exempláře mi dodnes policie nevrátila,“ tvrdí Hrozínek starší.

Jediné, na co nedokáže odpovědět, je to, kde se v domě vzal mrtvý dvousetkilogramový tygr, kterého při zátahu muselo do dodávky naložit pět hasičů. „To nejsem schopen říct, nicméně jsem přesvědčen, že celní správa byla zneužita a tentokrát jim to neprojde. Samozřejmě že na preparaci tygra syn licenci neměl, nicméně žádný preparovaný tygr se tu nenašel, ale uhynulý kus. Soudy by se měly podívat, co je a co není stíhatelné, ale soudy zákony nezajímají,“ uzavřel otec.

Vycpaný medvěd za 45 tisíc

Mezi movitými zákazníky se jeho syn snažil působit jako velká profesionální preparační dílna, která má vyškolený personál a preparovaná zvířata vycpává moderní technologií pomoci polyuretanových modelů. Dokonce rozdával ceník, ve kterém měl sazby za preparaci desítek druhů – mnohdy exotických – zvířat. MF DNES jej má k dispozici.

Kupříkladu vycpání srnce přišlo na 3,5 tisíce korun, losa na 18 tisíc, vlka na šest tisíc, preparace medvěda na 45 tisíc, o pět tisíc korun byla levnější preparace lvice, naopak o pět tisíc dražší lev. V nabídce byly naceněny i práce na preparaci různých druhů gazel, prasat savanových, přímorožců, leopardů, gepardů, pakoní i hrochů.

Všichni tři muži: Ludvík Berousek, Hrozínek i Vietnamec, který byl organizátorem byznysu a zajišťoval distribuci výrobků například v tržnici Sapa v Praze, jsou nyní ve vazbě, kam je poslal soud.

Rodina Berouskových, která zoopark provozuje a se známou cirkusovou rodinou je příbuzná jen vzdáleně, se nyní obává, aby se nestala terčem naštvaných ochránců zvířat.

„Chodí nám vzkazy, jako že nás stáhnou z kůže, že jsme zrůdy a podobně. My pořádně nevíme, co se dělo a stalo, ale každý už má jasno. Vezměte si, že naše děti mají jít za měsíc do školy. Tyhle výhrůžky už nejsou sranda,“ uvedla jedna z žen z rozvětvené rodiny, která ve čtvrtek byla v zooparku v Doksech v pokladně.

Robert Berousek, syn Ludvíka Berouska, který má zoopark v Doksech, pod které Zbyny spadají, na starosti, se zatím nechce ke kauze vyjadřovat. „Zatím nic nevíme, takže zatím k tomu nebudeme nic říkat. Vůbec nic,“ odmítl ve čtvrtek.

Všem obviněným hrozí až pět let vězení, policie kvůli nálezu dalších chráněných zvířat v Hrozínkových mrazácích pravděpodobně jeho obvinění ještě rozšíří.