Deště budou ustávat, o víkendu se letní počasí vrátí i na severovýchod

Výstraha ČHMÚ Extrémní srážky (extrémní stupeň nebezpečí):

Moravskoslezský kraj (okres Frýdek-Místek) v platnosti od středy od 14 hodin do pátku do 11 hodin. Velmi vydatný déšť (vysoký stupeň nebezpečí): Pardubický kraj (okres Ústí nad Orlicí), Olomoucký kraj (okresy Jeseník a Šumperk), Moravskoslezský kraj (okres Bruntál) v platnosti od středy od 14 hodin do pátku do 18 hodin. Velmi vydatný déšť (vysoký stupeň nebezpečí): Zlínský kraj (okres Vsetín), Moravskoslezský kraj (okres Nový Jičín) v platnosti od středy od 14 hodin do pátku do 11 hodin. Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí): Moravskoslezský kraj (okresy Frýdek-Místek a Karviná) v platnosti od středy od 14 hodin do odvolání.