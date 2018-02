Reportáž o koupajících se muslimkách radě vadila. Prima to má napravit

Reportáž televize Prima vzbudila velké ohlasy veřejnosti již krátce po odvysílání v červenci 2017.

Celá událost totiž byla převyprávěná tak, že muslimky se v Aquaparku Čestlice nekoupaly v burkinách, tedy v plavkách zakrývajících většinu těla, ale v klasickém oblečení, což může být v rozporu s hygienickými standardy. To ostatně Primě vyčítá i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

„Dotyčná reportáž se zpronevěřila povinnosti informovat ve zpravodajství objektivně a vyváženě, když podsouvala divákům již konkrétní předdefinovaný názor na danou událost, a sice že dané ženy se v aquaparku koupaly v běžném oblečení, nikoli v tzv. burkinách,“ zdůvodnila své stanovisko rada.



K tomuto závěru její členové dospěli nejen z rámování celé události, ale i z oslovených, podle nich jednostranně vypovídajících zdrojů informací. Jediný, kdo podle nich vyvracel tezi, že by se ženy koupaly v aquaparku oblečené v normálním oblečení, je zaměstnanec aquaparku.

„Jeho výpověď je v celku reportáže ovšem zcela upozaděna, přestože se jedná o nejlegitimnější zdroj informací, jelikož jako jediný je přímo z místa, kde došlo k prezentované události,“ píše se v upozornění.

Reportér spekuloval, jestli se ženy sprchovaly

Na tezi, že ženy vlezly do bazénu v normálním oděvu, pak podle rady navazuje vykonstruována potenciální hygienická nebezpečnost koupajících se zahalených žen.

„Takovouto kontextualizací jsou koupající se zahalené ženy prezentovány nejen jako něco neobvyklého a zvláštního, ale také potenciálně problematického, něco, čeho by se diváci měli obávat,“ je dále uvedeno v dokumentu.



Podle závěrů rady tomu odpovídají tvrzení redaktora v reportáži. „Podle hygieniků je takové koupání nebezpečné. Kromě toho, že do vody může vlézt člověk ve znečištěném oděvu, plavčík nevidí případné zdravotní problémy,“ zaznívá například v příspěvku. Reportér podle rady také spekuluje o tom, zda se ženy před vstupem do bazénu osprchovaly.

Televize Prima serveru iDNES.cz sdělila, že rozhodnutí rady nebude komentovat, dokud neobdrží písemně vyhotovené upozornění s odůvodněním od RRTV. Televize má sedmidenní lhůtu na sjednání nápravy od doručení upozornění. V případě, že by RRTV i přesto vyhodnotila reportáž jako přestupek, hrozila by jí pokuta od 5 do 250 tisíc korun.

Incident, při němž se ženy koupaly v netypických plavkách pobouřil i prezidenta Miloše Zemana. Ten následně uvedl, že není důvod, aby se někdo v českých bazénech koupal v arabském oblečení.

Burkiny pak rozdělily i tehdejší ministryně, z nichž například Karla Šlechtová hájila možnost volby ženy oblékat si, co chce a naopak ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová o tom neměla jasno (více zde).