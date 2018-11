Nova odmítá rozhodnutí vysílací rady o předvolebním duelu

12:00 , aktualizováno 12:00

Televize Nova nesouhlasí s rozhodnutím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Ta vydala upozornění na porušení zákona v souvislosti s pořadem Nova Duel v rámci předvolebního vysílání v říjnu 2017. Nova to považuje za zásah do práva vysílatele rozhodovat svobodně, jaký obsah v mezích zákona zařadí do vysílání.