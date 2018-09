Turecký chlapec dal pusu své dívce. Odsedí si za to 4,5 roku ve vězení

Neobvykle tvrdý rozsudek, vedle kterého blednou i kauzy v kampani Me Too, vynesl koncem září soud v turecké Antalyi. Podle listu Hürriyet se odsouzený mladík uváděný jako A. K. líbal s třináctiletou dívkou S. Ö., která mu také projevy lásky oplácela.

Intimní chvilku na školním dvoře však natočila dívčina spolužačka a video umístila na internet, kde jej kromě několika kamarádů vidělo i vedení školy. To se obrátilo na soud a ze zamilovaného mladíka se rázem stal sexuální násilník, který si za svůj zločin odsedí 4,5 roku ve vězení.

„Znalecký posudek zdůraznil, že středoškoláka k jeho činu vedlo nutkání puberty a že trestu není třeba. Státní zástupce ani soudce však toto nevzali na vědomí a A. K. od soudu odešel s trestem za sexuální napadení,“ uvedl pro Hürriyet chlapcův obhájce Sevcan Aydın Uzun.



Na šmírování mladých milenců však málem doplatila i autorka videa. Tu si soud předvolal kvůli „zneužívání dětí pro výrobu nevhodných záběrů“, obvinění ze „sdílení nevhodných snímků s dětmi“ pak čelili i čtyři její mladiství kamarádi, ke kterým se inkriminované video dostalo.

Všech pět dětí nakonec soud osvobodil, ovšem jediný, kdo z případu vyšel naprosto čistý, je zřejmě jen políbená dívka.

Turecko má velmi přísné zákony na ochranu dětí a případ ze školního dvora není ojedinělý. Tureckou veřejnost překvapil i rozsudek z července, kdy soud poslal na patnáct let do vězení muže, který dal své jedenáctileté dceři polibek na rty. Otce dítěte tehdy zažalovala jeho exmanželka, píše Hürriyet s tím, že dívce se sice polibek nelíbil, ale neměla pocit, že by jí chtěl otec ublížit.