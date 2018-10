Turecko má důkazy v kauze saúdského novináře, nahrávku nikomu nedá

I ministerstvo zahraničí USA ale už dříve popřelo, že by Pompeo, který tento týden navštívil Ankaru, takovou nahrávku vyslechl.

„Turecko s nikým nesdílelo zvukový záznam. Máme důkazy a informace, až budou závěry vyšetřování, podělíme se o ně s celým světem,“ řekl turecký ministr zahraničí novinářům. Turecké úřady zatím oficiálně neuvedly, že by byl Chášukdží zavražděn, ani dosud ze zmizení oficiálně neobvinily Rijád.

Nicméně turecká média s odkazem na nejmenované zdroje z turecké policie už krátce po zmizení novináře začala psát o vraždě, za níž stojí saúdský režim, který novinář žijící od loňska v USA kritizoval.

Z audionahrávky v předchozích dnech hojně citovala turecká média, podle nichž byl Chášukdží, který kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána, zavražděn 2. října na saúdskoarabském konzulátu v Istanbulu. Podle turecké policie přiletělo v den zmizení novináře, či noc předtím, do Istanbulu z Rijádu celkem 15 Saúdských Arabů, mezi nimi členové ochranky korunního prince, členové saúdskoarabské tajné služby i forenzní expert.

Policie prohledala dodávku, kterou zachytily kamery

Turecká média v pátek napsala, že policie prozkoumala černou dodávku, kterou zachytily kamery před konzulátem v době, kdy do něj vcházel Chášukdží. Policie se zaměřuje i na další vůz, který podle kamerových záznamů v době zmizení novináře přejížděl mezi konzulátem a nedalekou rezidencí konzula.

Některým z těchto vozů mohlo být podle spekulací médií převezeno Chášukdžího tělo. Jeden z vozů jel podle médií v onen den do Bělehradského lesa na předměstí Istanbulu a druhý do města Yalova za Istanbulem.



Turecká policie až tento týden prohledala saúdskoarabský konzulát i v rezidenci konzula, dříve ji saúdská strana neumožnila.



VIDEO: Turecká televize zveřejnila záběry, které mají dokázat, že Chášakdží zemřel na konzulátu

Chášukdží navštívil konzulát své země kvůli chystané svatbě s tureckou přítelkyní už 28. září a další schůzku měl naplánovanou na 2. října. Po první návštěvě konzulátu prý svým známým řekl, že ho tam přijali vřele. Přesto před druhou schůzkou dal své přítelkyni, která čekala před budovou, telefon údajně propojený s jeho chytrými hodinkami. Právě jimi měla být podle médií pořízena ona audionahrávka.

Přítelkyni též novinář řekl, aby se obrátila na poradce tureckého prezidenta, pokud z budovy nevyjde. To snoubenka udělala asi po čtyřhodinovém čekání. Televize CNN v pátek uvedla, že poradce Yasin Aktay obratem informoval tureckou tajnou službu a volal i saúdskému velvyslanci v Ankaře. Ten mu prý řekl, že o novináři nic neví.

Turecká tajná služba, vydávající se za letištní policii, podle CNN pár hodin po zmizení novináře prohledala na letišti v Istanbulu jedno ze dvou letadel, jimiž přiletěla skupina oněch 15 Saúdských Arabů. Druhé letadlo stihlo odletět bez kontroly.

Evropská unie chce postupovat koordinovaně

Novinářovo zmizení vyvolalo kritiku na adresu Rijádu ze strany některých západních zemí. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek připustil, že žurnalista je zřejmě mrtvý. „Zdá se mi, že to tak je,“ odpověděl Trump na otázku novinářů, zda věří, že Chášukdží už není naživu.



Šéf české diplomacie Tomáš Petříček na páteční schůzce s německým ministrem zahraničí Heiko Maasem zdůraznil, že jakékoliv útoky na novináře jsou nepřijatelné. Maas vyjádřil očekávání, že případ Chášukdžího bude rychle vyšetřen. „Je pomalu načase, aby to oznámené vysvětlení ze strany Saúdské Arábie přišlo, abychom to mohli posoudit,“ řekl. Až po vysvětlení Rijádu chce vyvozovat případné důsledky. Ty by měly být koordinované.

Se společnou reakcí Evropské unie, pokud se podezření potvrdí, počítá také Petříček. Praha podle něj zatím shromažďuje fakta o případu a čeká na závěr vyšetřování. „Pro Česko je svoboda médií a tisku jednou z velkých priorit,“ poznamenal.