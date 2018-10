Saúdskoarabského novináře zabili na jejich konzulátu, myslí si turecká policie

„Policie se na základě prvotního vyhodnocení domnívá, že novináře na konzulátu zabila skupina, která do Istanbulu zvlášť kvůli tomu přijela a vrátila se do vlasti týž den,“ uvedl zdroj AFP.



Také zdroj agentury AP hovoří o „předem naplánované vraždě“. Podle něj bylo tělo novináře z konzulátu ihned po činu odvezeno.

Turecká prokuratura v sobotu oznámila, že zmizení novináře začala vyšetřovat.



Turecká policie už dříve uvedla, že skupina občanů Saúdské Arábie do budovy konzulátu vstoupila v době, kdy se v ní nacházel i Chášakdží. Ten si tam chtěl vyřídit doklady potřebné k uzavření sňatku. Novinář podle turecké policie nikdy zastupitelský úřad neopustil.

Skupina patnácti Saúdských Arabů, mezi nimiž byly i „úřední osoby“, přiletěla v úterý do Istanbulu dvěma letadly a týž den se vrátila do vlasti. S odvoláním na policii to poznamenala turecká státní agentura Anadolu.

Na zprávy o novinářově smrti zareagovala i jeho turecká snoubenka Hatice Cengizová. Na Twitteru napsala, že nevěří, že byl zabit.



Kdysi populární televizní komentátor Chášakdží od loňska pobýval v USA z obavy před zatčením, které potkalo jiné saúdskoarabské intelektuály i novináře. Ve svých komentářích kritizoval i korunního prince Muhammada bin Salmána. Vytýkal mu, že sice propaguje reformy, ale nepřipouští o nich žádnou debatu. Kritizoval i účast Saúdské Arábie v bojích v Jemenu či politiku Rijádu vůči Kataru.

Saúdská Arábie trvá na tom, že Chášakdží konzulát opustil. Princ bin Salmán v sobotu řekl, že umožní Turecku budovu prohledat. „Nemáme co skrývat,“ prohlásil.