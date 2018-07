Druhá turecká republika začala, Erdogan v přísaze slíbil sekularismus

„Ochráním jednotu národa i země. Budu respektovat ústavu, vládu práva, demokracii i principy, které přinesl Mustafa Kemal Atatürk, a sekulární povahu země. Budu upřednostňovat spravedlnost, vůli národa, budu prosazovat práva všech lidí a budu chránit reputaci naší země. O to se budu snažit, jak nejlépe umím, a to slibuji,“ pronesl Erdogan parlamentu před tím, než se vydal na návštěvu Atatürkova mauzolea.



Přísaze v turecké metropoli přihlíželi členové nově zvoleného parlamentu a staronovému vůdci země bouřlivě tleskali. Opoziční poslanci ze stran CHP, HDP či nové Strany dobra ovšem nedorazili.

Erdogan je nyní oficiálně nejmocnějším mužem v Turecku a nově jmenuje i odvolává vládu.

Její složení by měl oznámit v pondělí odpoledne na ceremonii, která následuje po přísaze a které se kromě domácích politiků zúčastní i dvaadvacet státníků z celého světa.

Podle agentury Anadolu přijeli prezidenti Bulharska, Gruzie, Makedonie, Srbska, Pákistánu, Súdánu či Venezuely. Z Evropské unie by měl podle dřívějších informací dorazit údajně ještě zástupce Maďarska.

Pondělní přísahou přestala existovat funkce tureckého premiéra, kterou dosud zastával Binali Yildirim. Ten by se měl podle odhadů stát mluvčím parlamentu. Televize TRT uvedla, že by měly vzniknout také funkce viceprezidentů, přičemž každý z nich by měl vlastní agendu.

Erdogan se už dříve podle tureckého listu Hürriyet zavázal, že do vlády jmenuje odborníky, kteří nejsou členy parlamentu ani vládní Strany rozvoje a spravedlnosti (AKP). A pokud si vybere některého z poslanců nebo ministrů minulé vlády, oslovený politik by měl v parlamentu složit mandát.

S novým systémem v zemi by měl skončit také výjimečný stav, který trvá téměř přesně dva roky - od pokusu o puč v polovině července 2016. Ještě před tím vláda vydala poslední „výjimečný“ dekret, kterým z práce propustila přes 18 tisíc lidí, především policistů a vojáků.