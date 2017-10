Členství Turecka v EU je lékem evropských problémů, prohlásil Erdogan

„Přestože to v Evropě nechtějí vidět, Turecko a jeho plné členství je lékem jejich chronických problémů,“ uvedl Erdogan podle serveru al-Džazíra v pondělí v Ankaře.



Turecko podalo přihlášku do EU v roce 1987, přístupové rozhovory však začaly až před dvanácti lety. Především od nepovedeného pokusu o vojenský puč a následných represí v Turecku jsou jeho vztahy s EU na bodu mrazu. Ovšem drhly už i předtím.



Sám Erdogan počátkem října oznámil, že jeho země už vstup do EU nepotřebuje, ale v jednáních nepřestane. „Nebudeme stranou, která se vzdá. Abych řekl pravdu, Turecko se již nepotřebuje stát členem EU,“ citovala tehdy Erdogana agentura Reuters.

Nebudeme Turecku posílat méně peněz? ptají se evropští lídři

Evropa bude podle tureckého prezidenta bez Ankary jen strádat. „Bude čelit izolaci, zoufalství a občanským sporům. Turecko nepotřebuje Evropu. To Evropa potřebuje Turecko,“ prohlásil.

„Evropa, ve které je xenofobie na vzestupu a neonacistické politické strany jsou tak silné, že jsou koaličními partnery ve vládách, se řítí ke své záhubě. Evropu, která zabíjí své vlastní principy vlastníma rukama, čeká temná budoucnost,“ míní také a odkazuje přitom na úspěchy protestních a extremistických stran ve volbách napříč Evropou. Erdogan tak jen dál eskaluje dlouho trvající napětí mezi ním a evropskými politiky.

Minulý týden na summitu v Bruselu požádali lídři členských zemí Evropskou komisi, aby „vyhodnotila, zda neseškrtat a nepřeorientovat peníze“, které Turecko coby kandidátská země od EU dostává.

Podle listu Financial Times EU až do roku 2020 podle plánu vyplatí Turecku 600 až 700 milionů eur ročně. Pokud se ovšem nerozhodne jinak.„Skepticismus ohledně tureckého přístupového procesu byl včera velmi, velmi zřetelný. Chceme si nechat do Ankary otevřené dveře, ale stávající realita v Turecku to ztěžuje,“ uvedl předseda Evropské rady Donald Tusk.