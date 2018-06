Opozice šije do Erdogana kvůli slabé liře, Turci však řeší drahou cibuli

„Ještě před měsícem stálo kilo cibule jednu liru. Teď stojí sedm lir!“ vykládá rozhořčeně třicátník Arslan. „Brambory stály ještě před pár týdny necelou liru, teď je kilo skoro za šest lir,“ láteří také zhruba čtyřicetiletý Ömer, obchodník s plavbami na Bospor.

Růst cen u základních potravin potvrzuje i turecký list Hürriyet a dodává, že zdražily také mléčné výrobky a hlavně máslo. Turecká vláda se proto rozhodla, že začne cibuli i brambory dovážet.

„Přijmeme opatření, abychom zabránili dramatickému růstu cen u některých potravin včetně cibule. Povolíme dovoz cibule a brambor z některých zemí v určitém množství,“ uvedl ve čtvrtek turecký ministr ekonomiky Nihat Zeybekci.



Ruku v ruce s cenami jde nahoru i míra inflace a drahý je teď pro Turky i dolar. Od ledna turecká lira podle al-Džazíry ztratila dvacet procent své hodnoty a květen byl pro měnu brutální, píše také Forbes. Připomíná, že vůči dolaru hodnota liry klesá konstantně už čtyři roky od chvíle, kdy se Recep Tayyip Erdogan stal prezidentem. Za jediný měsíc lira ztratila vůči dolaru šestnáct procent a i Češi tak ve směnárnách vidí výhodnější kurzy. Lira se dá nyní koupit i za 4,70 koruny.

Na padající měnu si ovšem oslovení istanbulští Turci nestěžují a mnozí si toho ani nevšimli. Růst cen je ovšem citelně trápí. Stížnost na zdražující se cibule a brambory padá opakovaně. „Zrovna před chvílí jsem o tom mluvil s lidmi v potravinách. Tak drahé brambory nikdo nepamatuje,“ líčí prodavač Timur.

Arslan, který má nedaleko Velkého bazaru v centru Istanbulu obchod se suvenýry, pak dodává, že mu kvůli poklesu liry padá i cena prodávaných věcí. Majiteli restaurace Bedimu, který podle svých slov brzy otevře obchod ve Finsku, zase vadí, že je teď drahé euro.

Úrokové sazby jsou matkou a otcem ďábla, míní Erdogan

Pro tureckého prezidenta, který místo pádu liry poukazuje na celkový růst turecké ekonomiky, má pokles národní měny i rostoucí míra inflace jen jediné vysvětlení – spiknutí. „Pokud finanční sektor rozehrává hry proti našim investorům a podnikatelům, měl by vědět, že za to draze zaplatí,“ řekl Erdogan. Koho měl při tom na mysli, už nedodal. Úrokové sazby pak nazval „matkou a otcem ďábla“.

Obchodník s výlety na Bospor si myslí totéž, co jeho prezident. „Evropě se nelíbí, že Turecko roste a je z něj čím dál silnější země. Proto do nás různě kope a padající lira je jen jeden příklad z mnoha. To, že jsou teď ceny nahoře, je podle mě předvolební tah. Hned po volbách bude cibule zase za normální ceny,“ míní.

Erdogan nedávno také podle deníku Hürriyet vyzval, aby národní měně pomohli a zamířili do směnáren. „Mí bratři, mohli by ti z vás, co mají pod polštářem schovaná eura a dolary, investovat do liry?“ apeloval na Turky.

Opozici, která ze slábnoucí liry viní prezidentovu vládu, pak Erdogan napomenul, že by místo kritizování měla přijít s nějakým řešením. „Někteří mluví o směnných kurzech a podobně. Nechte to být. Nemůžete nás zasáhnout řečmi o směnných kurzech. Manipulace nás nedostanou,“ prohlásil koncem května.

Právě oživení ekonomiky totiž prezidentští kandidáti v kampani před nedělními volbami kolektivně slibují. Všechno se má podle Erdogana vyřešit po – jím vyhraných – volbách, které přinesou silné hospodářství i demokracii, cituje předvolební sliby prezidentovy Strany rozvoje a spravedlnosti (AKP) Hürriyet.

V polovině května se také prezidentský kandidát Erdogan v rozhovoru pro Bloomberg zmínil, že si v případě úspěchu ve volbách vezme měnovou politiku pod svá křídla. A znovu tak znepokojil finanční trhy.

Pád liry, za kterým ekonomové spíše než spiknutí vidí zhoršující se politickou situaci, stále trvající výjimečný stav i turecké vojenské operace na severu Sýrie, pokračoval i v červnu. Pouhý týden před volbami pak turecká lira zažila největší ránu od roku 2008, píše list Financial Times.