Mladí Turci houfně opouštějí islám a stávají se deisty. Politici zuří

V zemi, ve které žije na 99 procent muslimů, je odpadlictví horké téma. „V Turecku nemůžete na veřejnosti říct, že nejste muslim. To je něco společensky absolutně nepřijatelného,“ potvrdil pro server iDNES.cz dvacetiletý student politologie z Istanbulu, který do Prahy přijel v rámci výměnného programu Erasmus.

Přesto se podle zprávy nazvané Mládež sklouzává k deismu čím dál víc mladých Turků odklání od islámu a sami sebe považují spíše za deisty. Stále tak věří v Boha či alespoň v existenci nějaké vyšší entity, ale bez proroka Mohameda, imámů a náboženských pravidel.

Deistou je i sedmadvacetiletý finančník, který už několik let žije v Praze. „Myslím, že je to čím dál běžnější ve velkých městech. V malých městech a mezi fanatiky by asi byl problém říct, že nevěříte v islám. Opravdu záleží na tom, kde žijete,“ dodal pro iDNES.cz rodák ze západotureckého Izmiru, který si nepřál uvést své jméno.

Zpráva vyvolala v Turecku skandál. V době vlády Strany spravedlnosti a rozvoje (AKP), která otřásá sekulárními základy země a postupnými kroky ji víc a víc islamizuje, je to skandál o to větší. „Ne, to je špatně,“ řekl rozhodně turecký prezident Recep Tayyip Erdogan 10. dubna, když mu o reportu řekl jeho ministr školství Ismet Yilmaz.

Rozhovor, který proběhl náhle během Erdoganova pravidelného projevu k poslancům AKP, zachytila agentura DHA. Do titulků novin se report podle blízkovýchodního serveru al-Monitor dostal už začátkem dubna, kdy o něm ministerstvo poprvé promluvilo na setkání ve městě Konya v centrální části Turecka.

„Jednou z otázek, kterou si mladí lidé pokládají nejčastěji, je: ‚Proč Bůh nezasáhl proti zlu na Zemi a zůstal zticha?‘ Fakt, že mnoho lidí neumí porozumět tématům, jako je osud, Boží vůle, patriotismus, trpělivost a důvěra, posilují problémy s vírou,“ uvádí zpráva. Přesná čísla však neuvádí.

Zastaralý výklad ani desítky let staré učebnice islámu neobstojí

Průzkum je pro vládní garnituru o to překvapivější, že vzestup deismu odhalil v pro ni nečekaném místě - v náboženských, státem dotovaných školách imam hatip. Právě jejich studenti by měli být těmi nejzapálenějšími muslimy, zpráva však ukázala opak.

Zastaralé učebnice, archaický výklad islámu a kázání o ďáblu mladé generaci zjevně nejdou dohromady s moderní dobou a protože právě tito studenti o víře mají rozjímat a rozjímají nejvíc, přibývá mezi nimi těch, kteří nabyté informace začnou zpochybňovat a od islámu utečou. Jen ne tak daleko, aby se z nich stali ateisté.

„Narativy náboženství, které těží z představy, že víra a věda jsou navzájem v rozporu, způsobují studentům problémy s vírou. Správný výklad náboženství je velmi důležitý,“ upozorňují dále autoři zprávy s tím, že velkým tématem je pro mladé třeba homosexualita, kterou už v dnešní době „považují za sexuální preferenci, nikoliv za kacířství“.

Tuto agendu prý do země zatáhli novináři a filmaři, stejně jako delegitimizaci rodiny a další pokřivení hodnot. Na vině jsou ovšem podle zprávy i samotní učitelé v imam hatip školách. Kvůli tomu, jak hodiny vedou, vyrůstají adolescenti s potřebou věčně jim oponovat, čímž si znechutí nejen vyučujícího, ale i samotný předmět. Tedy islám.

Učitelé by proto pro studenty vždy měli být vzorem, který jim je také schopný odpovědět na otázky - pokud se studenti vůbec odváží a své myšlenky na hodině nadnesou, neměli by se dočkat posměchu nebo neuspokojivé odpovědi, dodávají autoři s tím, že by neškodily ani modernější metody výuky.

Vláda to přehnala s tlakem na islamizaci země

Ředitel tureckého úřadu pro náboženské záležitosti Diyanet Ali Erbaş ke skandálu podle listu Hürriyet řekl, že deismus lidem podsouvá „filozofii, která popírá proroctví“ a že lidé nechápou, co tento přístup k víře skutečně znamená. „Jakmile to pochopí, nikdo z tohoto národa nepřijme tak deviantní myšlenku,“ dodal.

Ke skandální zprávě se nezapomněli vyjádřit ani turečtí politici. Devlet Bahçeli, lídr opoziční Strany národní akce (MHP), která se do nadcházejících předčasných voleb spojila s vládní AKP, se pustil do autorů reportu. „Kvůli nim si turecká mládež nese poskvrnu deismu, což je jen předstupeň k ateismu,“ řekl pobouřeně. V médiích se také v poslední době údajně objevují články o „deistickém moru“.

Téma však není nové a podle al-Monitoru o něm už delší dobu mluví někteří islámští teologové. Ti své kolegy, kteří současnost považují za zlatý věk islámu, upozorňují, že dogmaty a utahováním šroubů dnešní kosmopolitní mládež k víře opravdu nepřitáhnou.

Někteří komentátoři pak vinu svalují na „zkažený Západ“, další ovšem míní, že je deismus a potažmo ateismus odpovědí na korupci, aroganci či krutost páchané ve jménu islámu. Říkají, že si mladí Turci víru až příliš pojí s nenáviděnými politiky, kteří si islám přivlastnili pro své zájmy. Vláda tak svou úpornou snahou o islamizaci Turecka žene jeho nejmladší obyvatele zpět do náruče sekularismu, ke kterému se země oficiálně hlásí už od roku 1923.