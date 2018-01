Policisté by měli drogovým dealerům lámat nohy, prohlásil turecký ministr

„Bez ohledu na to, zda budu odsouzen nebo kritizován – u policisty, který drogovému dealerovi nezláme nohy, jakmile ho spatří, nelze hovořit o tom, že splnil svou povinnost,“ řekl podle tureckých médií Soylu počátkem týdne. A dodal, že pokud by takové věci policisté dělali, převzal by za ně plnou zodpovědnost.

Předseda istanbulské advokátní komory Mehmet Durakoglu ministra obvinil, že zcela popírá presumpci neviny. „Jeho výroky jsou zjevně zločinecké. Nemohu je přijmout, ani jsou-li míněny ironicky,“ citovala ho agentura Dogan.

Kufry plné khatu Na istanbulském letišti v úterý 2. ledna zabavili 24letému cestujícímu přes 34 kilogramů khatu, africké rostliny, která se využívá jako droga – její listy se žvýkají. O nálezu ve dvou kufrech informoval turecký list Hürriyet.

Ozvala se i poslankyně za opoziční Lidovou republikánskou stranu (CHP) Tur Yildiz Biçerová, která na ministra podala stížnost pro zneužití pravomocí. Podle ní si člen vlády přímo objednává u bezpečnostních složek, aby proti podezřelým uplatňovaly násilí. „To je nepřijatelné,“ zdůraznila s tím, že by ministrovi mělo hrozit až pět let vězení za podněcování k násilí.

Od Recepa Tayyipa Erdogana se však ministr dočkal podpory. Podle prezidentova mluvčího bylo ministrovo vyjádření projevem pevného odhodlání vypořádat se s drogovými dealery. Těch loni v Turecku zatkli více než čtyři tisíce, píše list Hürriyet s tím, že v 232 případech šlo o cizince. Istanbulská policie také loni zabavila téměř devět tisíc tun drog.