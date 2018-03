Ministr vnitra poslal podnět GIBS kvůli zadržení kurdského předáka v Praze

Na dopis ministra upozornil jako první Český rozhlas. „Podnět byl doručen přímo do rukou ředitele inspekce pana Murína, který ho obdržel a teď se teprve s ním seznamuje. Následně to bude předáno k dalšímu opatření a poté, co se seznámíme s obsahem, začneme konat,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz Mitáček s tím, že obsah písemnosti nezná.

Předáka syrských Kurdů zadržela česká policie v sobotu. Mezinárodní zatykač na něj vydalo Turecko. Ankara chtěla, aby Češi Sáliha Muslima vydali. Pražský městský soud však v úterý rozhodl, že není důvod pro uvalení vazby, a politika pustil na svobodu výměnou za slib, že neopustí Evropskou unii a dostaví se k dalšímu případnému řízení (viz Soud propustil kurdského předáka, Turci poslali diplomatickou nótu). Objevily se také spekulace, že zatykač na Muslima vydal také Interpol, ukázaly se však jako nepravdivé.

Zatčení kurdského předáka provázely protesty nejen v Praze, ale i před českými ambasádami v zahraničí. Německý rozhlas rovněž upozornil, že se tisíce Kurdů chystaly dorazit do Prahy z Německa, pokud by pražský soud Sáliha Muslima nepropustil.

S postupem české justice nesouhlasí turecké úřady. Tamější prezident Recep Erdogan prohlásil, že Česko propuštěním Muslima podpořilo terorismus.