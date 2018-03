Zbrojnice PKK jsou plné zbraní z Česka, píší Turci kvůli kauze Muslim

„Většina zbraní, které Spojené státy poskytují teroristické organizaci Kurdská strana pracujících (PKK), pochází z České republiky,“ napsal turecký vládní list.



Podle něj v rukách PKK skončily například protiletadlové zbraně Igla, minometná munice, odstřelovací pušky Dragunov, samopaly kalašnikov či raketomety Grad. Tyto zbraně podle listu po rozpadu Varšavské smlouvy putovaly z Česka na americké základny v Rumunsku a Bulharsku, odkud je Američané nedávno poslali do města Hasaká ovládaného syrskými Kurdy.

„Pentagon a CIA velmi dobře vědí, koho vyzbrojují. Nechtějí PKK dávat zbraně ze svého inventáře pro případ, že budou jednou voláni k odpovědnosti,“ cituje turecký list důstojníka jménem Haydar Ates. „Kromě protitankových střel Javelin a TOW jsou všechny zbraně poslané USA do Sýrie ruské provenience,“ dodal Ates.

Článek v tureckém deníku, který je známý svou neochvějnou podporou prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, vyšel dva dny poté, co pražský soud propustil předáka syrských Kurdů Sáliha Muslima. Ten byl zadržen na základě zatykače vydaného Ankarou kvůli jeho údajným teroristickým aktivitám.

Erdogan propuštění Muslima ve čtvrtek ostře odsoudil. „Proč jste ho zatýkali a pak propustili? Co se za 24 hodin změnilo? Toto propuštění Českou republiku dostalo do postavení země podporující terorismus... Neumějí to vysvětlit. Propuštění vůdce teroristů znamená podporovat terorismus. Jiné vysvětlení pro to není,“ prohlásil Erdogan.

Mezi interbrigadisty je 40 Čechů, píše turecký list

Yeni Safak píše, že Sálih Muslim se v Praze po propuštění setkal s obchodníky se zbraněmi. Kvůli podobným schůzkám prý podle listu do Prahy v uplynulých třech letech přicestovalo několik kurdských předáků.

List rovněž uvádí, že mezi zahraničními bojovníky kurdských milic je více než 40 českých občanů. V této souvislosti připomíná, že v roce 2016 byli v Turecku zadrženi čeští občané Markéta Všelichová a Miroslav Farkaš, kteří se chtěli připojit ke kurdským milicím. Oba by si podle prosincového verdiktu odvolacího soudu měli odsedět šest let a tři měsíce (psali jsme zde: Turci dvěma Čechům potvrdili šest let vězení, oba podali dovolání).

Nutno podotknout, že turecký list stejně jako Erdogan nerozlišuje mezi PKK a syrskými Kurdy a jejich milicemi YPG. Zatímco USA i EU považují PKK za teroristickou organizaci, s YPG Američané spolupracují v boji proti Islámskému státu. Loni v květnu Američané syrským Kurdům začali dodávat zbraně včetně bojových vozidel, minometů a protitankových střel.

Turecko v lednu spustilo ofenzivu proti kurdským milicím v regionu Afrín na severozápadě Sýrie. Podle posledních zpráv boje v regionu eskalují. Při posledních náletech tureckého letectva zde podle Syrské organizace pro lidská práva zahynulo sedmnáct lidí. Podle syrské agentury SANA od začátku ruské operace v Afrínu zemřelo přes 730 civilistů. Turecko ve čtvrtek přišlo v Afrínu o osm svých vojáků.