Konvertita, Armén, Řek. Turci s „kaňkou“ v rodokmenu se bojí nacionalistů

„Zdejší Kryptoarménci, Řekové a Židé budou odhaleni. Zrádci se konečně dozvědí, jak vypadá jejich rodokmen.“ I tak se podle serveru al-Monitor na sociálních sítích projevuje současná turecká genealogická mánie, kterou odstartovala vláda svou databází.



Rozsáhlá data o obyvatelích země sbírala v dobách, kdy ještě doufala v přijetí Turecka do Evropské unie a kdy byla atmosféra ve společnosti přívětivější než dnes. Lidé se tehdy nebáli uvádět v dotaznících svou etnicitu nebo víru.

Podle tureckého provládního listu Daily Sabah se on-line archivy otevřely veřejnosti 8. února a ještě téhož dne celý web spadl, protože neustál enormní zájem Turků. Lidé, kteří se obávají, co všechno by zveřejnění rodinných historií mohlo přinést, pak proti znovuspuštění databáze protestovali.

Neuspěli, další pokus nastal 14. února a během pouhých dvou dnů web navštívilo přes osm milionů lidí. Ti mohou své předky dohledat až do 19. století a mnozí díky tomu zjišťují, že jejich rodina kdysi do Turecka přišla z Arménie, Řecka či Bulharska, ale i to, že jejich původně židovský předek konvertoval k islámu. Být konvertita přitom v turecké společnosti údajně není něco, čím by se člověk na potkání chlubil. Stejně tak citlivý arménský původ.

Úřady zavalily žádosti o druhé občanství od bulharských Turků

Všechny „kaňky“ v rodokmenech jsou však od nynějška veřejně dostupné. „Ti, kteří popírají turectví, to mají marné. Víme, že jsou židovské sémě,“ zní další z nenávistných komentářů na Twitteru. K tweetům o databázi Turci připojují hashtag #edevlet.

Rozčarování, kterého se mohou mnozí „stoprocentní“ Turci nadít, se opatrně dotýká i Daily Sabah. Zmiňuje příklad ze sociálních sítí, kde si měl jistý přesvědčený nacionalista postěžovat kamarádovi, že jeho prarodiče měli jména, která „nezněla turecky“.

Printscreeny databáze si údajně lidé prohlížejí při čekání na autobus a živě o nich diskutují s přáteli. Zatímco provládní list upozorňuje na nebezpečí zneužití osobních údajů, které lidé riskují sdílením printscreenů své rodinné linie na internetu, podle al-Monitoru hrozí i horší následky.

„Dostal jsem přátelskou radu, že bych neměl přiznávat, že jsem Gruzínec. To byla ta nejlehčí forma nátlaku. Co budou dělat ti, kteří riskují, že se dozví o Arméncích nebo konvertitech ve svém rodokmenu? Jen si to představte: myslíte si, že jste stoprocentní Turek, ale stane se z vás čistý Armén. Představte si ty společenské důsledky,“ říká novinář listu Cumhuriyet Tayfun Atay.



Nutno podotknout, že kromě obav některých Turků a nacionalistických komentářů zatím turecká média o násilných střetech spojených z třaskavými detaily z databáze neinformují. Jeden důsledek už však pátrání v rodokmenech přineslo. Turci s bulharskými, rumunskými či řeckými předky nyní podle Hürriyetu hromadně žádají o druhé občanství právě v těch zemích Evropské unie, odkud kdysi jejich rodiny přišly.