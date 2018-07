Petice chce překreslit turecký region Batman. Má vypadat jako superhrdina

20:58 , aktualizováno 20:58

Turecká provincie Batman má sice stejné jméno jako slavný komiksový hrdina, ale jinak s ním nemá nic společného. To by se podle signatářů petice na webu Change.org mělo změnit. Navrhují, aby provincie překreslila své hranice tak, aby bylo turistům při pohledu na mapu hned jasné, do které části Turecka mají jet.