Turečtí vojáci překročili hranici a jsou na severu Iráku, mohou zaútočit na PKK

Agentuře Reuters to řekl turecký premiér Binali Yildirim. Jeho irácký protějšek Hajdar Abádí Ankaru vyzval, aby respektovala suverenitu Iráku.

Strana kurdských pracujících (PKK) od roku 1984 vede ozbrojený boj za autonomní Kurdistán v Turecku. Ankara a některé další země, včetně Spojených států a Evropské unie, tuto organizaci považuje za teroristickou.



„Turecké ozbrojené síly se nacházejí třicet kilometrů od turecké hranice v severním Iráku, kde mají za úkol zabránit pronikání členů PKK do Turecka a teroristickým operacím,“ uvedl Yildirim. Bojovníky PKK obvinil, že „provokují, nastražují pasti“ a útočí z dálky na Turecko.

Pokud v tom budou pokračovat, Turecko podle předsedy vlády „samozřejmě učiní další kroky“. „Nebudeme váhat a ty skupiny zneškodníme. V horské oblasti Kandíl jsou ve hře všechny možnosti,“ dodal.

Yildirim perspektivu možné velké vojenské operace předestřel tři měsíce poté, co armády Turecka a Sýrie ovládly severosyrské město Afrín, které bylo do té doby pod kontrolou Kurdů. Ankara a Washington se tento týden také domluvily na společném postupu v severosyrském městě Manbidž, odkud se stáhnou oddíly syrských Kurdů YPG. Nyní se pozornost Ankary obrátila na základny PKK v severním Iráku, a to navzdory protestům centrální vlády v Bagdádu.

„Suverenita Iráku je jen jedna věc, druhou je přežití země“

Turecko už pravidelně útočí na pozice PKK v Iráku přes hranice letecky, uvedla agentura Reuters. Turecká armáda dnes oznámila, že při náletu zasáhla cíle v Kandílu a dalších oblastech. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan ve čtvrtek uvedl, že pokud Irák region od PKK nevyčistí, Turecko udeří na Kandíl a město Sindžár. Horská oblast Kandíl se rozkládá na severu východní hranice Iráku s Íránem; Sindžár leží na opačné straně - na severu západní hranice Iráku se Sýrií.

Irácký premiér v úterý sdělil, že Bagdád je připraven společně s Ankarou zabránit ve výpadům PKK na Turecko. To ale vyzval, aby „respektovalo suverenitu Iráku“. Připomněl, že turečtí vojáci jsou v pohraničí Iráku přítomni už od 80. let.

Dlouhodobá přítomnost tureckých sil na iráckém území je podle Yildirima pro Turecko nezbytná a nijak suverenitu Iráku neporušuje. Turci postupují v souladu s mezinárodním právem a pravidly OSN, myslí si turecký premiér.„Suverenita je jedna věc, přežití země a materiální zabezpečení zase věc druhá. Územní celistvost Iráku jsme vždy vedli v patrnosti,“ řekl Yildirim.