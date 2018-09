Tuleň nafackoval kajakáři chobotnicí, video se stalo hitem Instagramu

Kyle Mulinder se s partou kajakářů vydal v sobotu na moře poblíž novozélandského města Kaikoura. V tu stejnou dobu se pod hladinou odehrával souboj mezi tuleněm a chobotnicí, kterou se tento ploutvonožec snažil ulovit. Kajakář se tedy ocitl ve špatný čas na špatném místě - a v průběhu podmořského souboje dostal chobotnicí do obličeje.

„Nebyla to tak tvrdá facka jako od člověka, přišlo mi to spíš, jako kdyby mě někdo švihnul mokrým slizkým ručníkem,“ řekl Mulinder v rozhovoru pro The New York Times. „Cítil jsem ta slizká chapadla, docela mě to vyděsilo,“ dodal.

Celý tento jedinečný incident se podařilo zachytit jednomu z desetičlenné skupinky kajakářů, třiadvacetiletému Tayovi Masudovi z Austrálie. Ten je spolu s Mulinderem oficiálním ambasadorem kamer GoPro, s nimiž se původně vydali pozorovat tuleně poblíž pobřeží. Tayio Masuda v rozhovoru řekl, že začal natáčet v momentě, kdy se jeden z tuleňů přiblížil k jejich skupině. „Začali jsme se hrozně smát. Kyla to ale muselo docela bolet,“ dodal.

Video, které se podařilo Masudovi zachytit, se nyní stalo hitem sociální sítě Instagram, kde autor záznam sdílel.

Mulinder ještě dodal, že je rád, že dostal facku pouze koncem chapadla, protože kdyby ho trefilo celé chapadlo, bylo by to dle jeho slov mnohem nechutnější.