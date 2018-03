Někteří pacienti s TBC by se mohli léčit doma, zvažují odborníci

Počet nemocných klesá, přestože v roce 2010 přestalo v Česku platit plošně očkování tuberkulózy a očkují se jen děti z rizikových skupin. Loni se s tuberkulózou v Česku léčilo 471 lidí a 23 pacientů nemoci podlehlo. „Od roku 2007 byl ten minulý první, kdy jsme se dostali pod 500 případů za rok,“ řekl Jiří Wallenfels z Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou Nemocnice Na Bulovce.

Proti TBC se už neočkuje V Česku se od roku 1953 proti TBC očkovaly děti už v porodnici, čtvrtý den života. V 11 letech pak bylo povinné přeočkování. V roce 2009 bylo přeočkování zrušeno, o rok později i očkování novorozenců. Dnes se týká jen rizikových skupin dětí.

Cizinců bylo mezi nemocnými asi třetina, nejčastěji lidé narození na Ukrajině (28) a Slovensku (22). Více než desítka pocházela z Rumunska, Vietnamu, nebo Mongolska. Mezi nemocnými převládají muži, bylo jich 344.

„Patří tam převážně vězni, bezdomovci, narkomani, závislí na alkoholu, kuřáci, cizinci na ubytovnách apod,“ konstatoval Wallenfels. Průměrný věk mužských pacientů s tuberkulózou je 50 až 59 let, zato u žen je to nad 75 let. Počet nemocných dětí klesá, minulý rok jich bylo jen šest, všechny z romské komunity.

Prvenství s TBC drží Praha, na druhém místě je Plzeňský kraj. „Nemocnost tam zvyšují především Rumuni a Bulhaři, kteří zde pracují v montovnách,“ uvedl Wallenfels. Největší nárůst nemocných je však v Jihomoravském kraji. „K vysokému číslu zde přispívají zejména vězni v místní vazební věznici, kteří si TBC donesli z civilního života. Nezanedbatelnou část tvoří především v Brně bezdomovci,“ doplňuje informace Wallenfels.

TBC se přenáší kašlem po delším kontaktu s nakaženým

Tuberkulóza je infekční onemocnění, které se přenáší z člověka na člověka. Pro nemoc je typický déletrvající kašel s vykašláváním hlenů, zhoršený dech, teplota a pocení, celková slabost a váhový úbytek, bolesti na hrudníku nebo vykašlávání krve. Ve většině případů tuberkulóza zasahuje plíce, postižen ale může být kterýkoliv jiný orgán, včetně ledvin, mozkových obalů či kostí.



TBC v Česku 2017 - 471

2016 - 517

2015 - 518

2014 - 514

2013 - 502

2012 - 611

2011 - 609

2010 - 680

2009 - 710

2008 - 835

2007 - 871

2006 - 905

2005 - 1 007

2004 - 1 057

2003 - 1 162 Zdroj: ÚZIS

Přenáší se po delším a těsném kontaktu, což je hlavně v rodinách, ale může to být i na pracovišti, ve škole či v restauraci. U některých typů stačí k nakažení osm hodin, u mírnějších asi 40 hodin. Ne u všech nakažených se ale nemoc rozvine. Nemoc je přitom nejnakažlivější před zahájením léčby, a proto odborníci zvažují, že by se povinná izolace pacienta v nemocnici daná zákonem, mohla u některých pacientů změnit na domácí léčbu.

V průměru totiž tuberkulózní pacienti stráví v nemocnici dva až tři měsíce, dokud nejsou tzv. kultivačně negativní. „Když si spočítáme, že jeden den v nemocnici stojí tisíc korun, celá hospitalizace a izolace takového člověka přijde minimálně na 60 tisíc korun. Pokud je to komplikovanější pacient, pak se částka šplhá i ke 300 tisíci korunám,“ vysvětluje náročnou finanční situaci přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty a Thomayerovy nemocnice v Praze Martina Vašáková.

Izolace pacientů s TBC je v ČR oproti jiným zemím EU raritou

„Současná izolace lidí i s podezřením na TBC není povinná v žádné západoevropské zemí. Čtrnáct zemí neizoluje ani vysoce nakažlivé případy a nemocnost se u nich nezvyšuje,“ zdůraznila Vašáková. „Nemoc navíc kolem 13 procent případů nepostihuje plíce a nejsou proto vůbec nakažlivé,“ dodala. Povinnost by se podle odborníků měla týkat jen pacientů, kteří s lékaři nespolupracují nebo mají těžkou formu TBC.



Před sedmi lety onemocněl tuberkulózou Vladimír, který většinu života pracoval jako učitel autoškoly. A právě od klientů se mohl nakazit. Na infekčním oddělení strávil dva měsíce, bral přitom velké dávky léků. „U některých případů lidí, jako jsou například bezdomovci, si ´domácí´ léčbu, kdy navíc berete až šestnáct léků denně nedokážu představit,“ uvažuje 63letý Vladimír. „Sám za sebe bych se daleko radši léčil doma poblíž rodiny. Dlouhý izolovaný pobyt v nemocnici rozhodně nepřidával na psychice mě ani mé rodině,“ dodal.

Tuberkulóza je stále příčinou nejvyššího počtu úmrtí na infekční onemocnění na světě. Odhaduje se, že na ni denně zemře více než 4500 lidí. Česká republika patří dlouhodobě k zemím s nízkým výskytem tuberkulózy. Je to díky tomu, že vyhledávání nemocných a potenciálně nemocných osob, jejich diagnostika a léčba jsou na vysoké úrovni. Každý rok 24. března se připomíná Světový den boje proti tuberkulóze. Právě v tento den roku 1882 totiž Robert Koch oznámil svůj objev bacilu tuberkulózy.