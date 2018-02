Trumpovi fanoušci mají vlastní seznamku. Je jen pro heterosexuály

„Udělejte randění zase skvělým! Najděte si protrumpovský protějšek ještě dnes!“ vábí seznamka Trump.Dating, Její tvůrci si vyhráli i se samotným logem – písmeno T v názvu zdobí blonďatá patka typická pro amerického prezidenta.

Stránky lákají ke vstupu vysvětlením, že „randění v roce 2018 je větší výzvou než kdy dřív, zčásti i kvůli dnešní polarizující politické scéně“. Zmiňují, že na jiných seznamkách se Trumpovi fanoušci často hned v úvodu setkají s avízem, že s takovým životním a politickým názorem se nemají ani hlásit.

„Dáváme stejně smýšlejícím Američanům šanci potkat se bez trapných momentů, které přicházejí s první konverzací o politice. Nebylo by osvěžující už předem vědět, že vás na rande čeká člověk ze stejného týmu?“ ptají se řečnicky autoři seznamky, která už přilákala tisíce žen i mužů. A to nejen ze Spojených států, ale třeba i z Velké Británie, Austrálie, Švýcarska či Německa.

Na profilech zájemců o seznámení se to hemží slovy o tradičním životě, Bohu, rodině a lásce k vlasti – hesly, která vystihují naladění právě těch, kteří v prezidentských volbách volili Trumpa proti Hillary Clintonové.

Jednačtyřicetiletá žena s uživatelským jménem daniellacat například mezi své záliby řadí Trumpa, patriotismus, stíhačky či podporování amerických policistů a vojáků. „Opravdoví muži“, se kterými budou moci trávit čas v přírodě a o které se budou moci opřít, jsou snem mnoha registrovaných žen.

A zřejmě mají šanci je na stránkách najít. „Konzervativní Američan. Bůh, služba, čest, důstojnost, respekt a láska k této zemi. Amerika je nejlepší země, kterou Bůh tomuto světu dal,“ píše třeba osmatřicetiletý hasič z Detroitu s přezdívkou WorldClass.

Někteří jdou ve své lásce k současné hlavě státu ještě dál. „Ústava by se měla upravit tak, aby Trumpovi umožnila stát se naším králem,“ navrhuje třicetiletý muž s přezdívkou DonaldFuhrer a děkuje „sladkému Ježíškovi“ za Trumpa.

MAGA jako životní styl

Pětadvacetiletý Scott3492 z New Yorku pak o sobě prozradil, že „opravdový voják nebojuje proto, že nenávidí to, co stojí proti němu, ale protože miluje to, co je za ním. Pojďme udělat Ameriku zase skvělou,“ vyzývá pomocí populární zkratky, jež se stala symbolem Trumpovy předvolební kampaně.

Akronym MAGA se v seznamce objevuje velmi často, i přímo v uživatelských jménech. Ideální první rande by pro Scotta, který se prezentuje jako konzervativně smýšlející katolík hispánského původu, bylo na střeše mrakodrapu Trump Tower.

Hispánců, Afroameričanů i Asiatů jsou na stránkách stovky, což lze snadno zjistit, neboť každý uživatel musí při registraci vyplnit i svou etnicitu. Na výběr jsou kromě tří zmíněných možností například „blízkovýchodní“, „skandinávská“, „eskymácká“, „polynéská“, „východoevropská“ či „bělošská“.

Donedávna si každý mohl také vybrat, zda je šťastně, či nešťastně ženatý. Tato varianta stále na spoustě profilů visí. Pestrá je i nabídka charakteristik, podle kterých lze partnery vyhledávat – třeba podle toho, zda milují armádní tematiku, hasiče a policii. Zaškrtnout lze třeba i filtr: „Thajky“.

Strohá je naopak kolonka sexuální orientace – buď jste heterosexuální muž, nebo heterosexuální žena. Jiná možnost se nenabízí, a to přesto, že mezi voliči Trumpa bylo i čtrnáct procent členů LGBT+ komunity, jak upozorňuje server News.com.

Kvůli vám máme v čele země hlupáka, vyčítá dívka uživatelům

Ne každý uživatel má však v těle „bílou, červenou a modrou krev kolující pro Ameriku každý den“, jak tvůrci stránek popisují Trumpovy fanoušky. Mezi účty je i spousta falešných, včetně těch založených kritiky současného prezidenta, kteří nemají o žádné seznamování zájem a chtějí jen vyspílat jinak smýšlejícím spoluobčanům.

„Ahoj lidi, založila jsem si tu profil jen proto, abych se ujistila, že víte, jak jsme v háji. Díky vám máme nekvalifikovaného, rasistického, sexistického a homofobního hlupáka za prezidenta. Doufám, že si to každý den uvědomujete,“ vzkazuje pětadvacetiletá bitchin25.

Na seznamku pak pronikly i reakce na aktuální pnutí kolem střelby ve škole na Floridě. Jeden z uživatelů se vydává za podezřelého Nikolase Cruze. „Hledám nějakou loajální (ženu). Velmi, velmi loajální. Musí milovat zbraně i to, že bude zastřelena,“ píše autor falešného profilu.

Seznamka má však už i vlastní aféru. Podle listu The Washington Post zakladatelé webu, jejichž identita není dosud jasná, ještě v pondělí propagovali stránky fotografií manželů Riddlebergerových, typických Američanů z republikánského tábora a fanoušků současného prezidenta. Reklamní fotografie však po dotazech novinářů zmizela. Důvod? Barrett Riddleberger byl v roce 1995 usvědčen ze sexu s nezletilou.

Tehdy pětadvacetiletý muž se natáčel při aktu s patnáctiletou dívkou. Snímek šťastného manželského páru v kšiltovkách tak na přihlašovací stránce Trump.Dating nahradila reklamní fotografie páru, který čas od času propaguje i přípravky na odhalené zubní krčky. Těžko říct, zda jsou i oni příznivci amerického prezidenta.