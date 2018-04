ANALÝZA: Pět variant Trumpova útoku na Sýrii a ruská ruleta

Vytahuje se už i karibská krize, i když je velmi nepravděpodobné, že by věci zašly tak daleko.

Absurdní, ale pokud jde o Sýrii nikoliv výjimečné: dva dny poté, co Donald Trump a řada dalších západních státníků odsoudili „zvíře“ Bašára Asada za chemický útok, citovala v úterý agentura Reuters představitele amerických tajných služeb: „Myslíme, že chemický útok se opravdu stal, ale stále sbíráme informace.“

A Trump řekl, že si dělá jasno, kdo přesně je za útok odpovědný. Zní to jako šlápnutí na brzdu, ale vlak se už řítí z kopce. Co by tedy mohl Trump udělat, aby Asad musel zaplatit „velmi vysokou cenu“, jak mu v prvním rozrušení slíbil?

1 Nic

Ohlášení sankcí proti syrským spojencům Rusku a Íránu a zřízení mezinárodní komise s tím, že viníci budou postaveni před mezinárodní soud. Mohl by to být způsob pro vycouvání v případě, že by se ukazovalo, že chemický útok proběhl jinak. Ale i tak by to působilo jako ústup, což by se Trumpovi nelíbilo. Závěr: zatím nepravděpodobné.

2 Omezený úder

Tedy salva – nebo několik salv na vrtulníkové základny, jež údajně shazují kontejnery s chemickými zbraněmi. Totéž se stalo přesně před rokem a bylo to, jako kdyby Trump hodil kámen do vody. Zčeření rychle pominulo, bylo to k ničemu. Teď by to vypadalo dvojnásob chabě.

Závěr: málo pravděpodobné.

3 „Zostřený trest“

Čili rozšířené údery. Cílem by mohla být místa podezřelá z výroby a skladování chemických zbraní, řada letišť a vojenských základen, velitelství tajných služeb. Mohlo by to trvat řadu dnů a připomínat kapesní verzi kampaně NATO proti Srbsku v roce 1999. I když reálně by to syrskou armádu nijak nepoškodilo, působilo by víc na efekt.

Závěr: dost pravděpodobné.

4 Týmový úder

Je to vylepšená varianta zostřeného trestu. Při bombardování budou asistovat Británie a Francie (Macron vypadá, že je celý žhavý, Mayová zatím chce víc důkazů). Protože už by šlo o akci „mezinárodního společenství“, dodalo by to navenek akci mnohem větší váhu.

Závěr: hodně pravděpodobné.

5 Zásadní úder

Akce nejen proti Asadovi, ale i proti jeho spojencům. Tedy bombardování nejen syrských základen, ale také letišť a míst, kde operují Rusové a Íránci. Pozor, nejde o snahu zasáhnout Rusy, jen zničit například ranveje letišť, odkud startují – něco podobného už velmi jemně udělali Američané před rokem. Možná se na to připravuje půda prohlášeními, že teď musí být potrestáni i komplicové. Byla by to zcela nová hra, ale také velmi hazardní.

Závěr: spíše nepravděpodobné.

Ruský risk

Trump je nyní pod tlakem. Má několik možností, ale žádnou dobrou. Úder by byl stejně jen gestem, které nic nezmění. Navíc slabý úder bude teatrální, kdežto přepálený může věci hodně eskalovat.

Tím jsme u Ruska. To varovalo USA před „hrozivými následky“, pokud na Asada zaútočí. Nyní jsme možná u bodu, kdy Rusko může demonstrovat, že se cítí naroveň USA a nenechá si fackovat své chráněnce. Ale nemusí to tak nutně skončit: v 80. letech Reagan bombardoval Kaddáfího Libyi a Moskva jen bouchala do stolu. Faktem však je, že v Libyi USA nebombardovaly letiště pro sovětské stíhačky.

Nicméně už se připomíná i karibská krize, i když tohle srovnání moc nesedí. V takovém případě by záleželo na tom, jak Rusové odpovědí. Pokud by jen sestřelovali americké rakety přilétající na syrské cíle, bylo by to v pořádku. Jiná situace by nastala, kdyby dodrželi slovo z minulého týdne, že opětují palbu a budou mířit tam, odkud bylo vystřeleno.

První rakety mohou přiletět kdykoli, ale stejně tak je pravděpodobné, že Trump a jeho lidé zatím nevědí, co dělat. Úder je svým způsobem z praktického hlediska zbytečný, protože změnu režimu v Sýrii nezpůsobí a USA ji už ani nechtějí, protože nechtějí mít na krku další Irák a Afghánistán. Kromě toho Trumpův zbrusu nový poradce John Bolton je sice jestřáb, ale jestli něco nesnáší, jsou to intervence pro konání obecného dobra.

Na druhé straně právě došlo k nevídané situaci, kdy si v USA nějaký úder přejí jak globalisté, tak neokonzervativci, každý z úplně jiných důvodů, zatímco Trumpovi voliči by se chtěli držet od všech Sýrií a Iráků co nejdál.