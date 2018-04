VIDEO: V Baku hořel Trumpův mrakodrap, ani po deseti letech není otevřený

Oheň se rozhořel v sobotu uprostřed třiatřicetipatrové budovy a šířil se dál, píše britský list The Independent s odkazem na místní média. S plameny bojovalo šest jednotek hasičů. Na místě nejsou hlášeni žádní zranění.

Mrakodrap ve tvaru lodi zvaný Trump International Hotel and Tower podle serveru Report.az už jednou hořel, a to v srpnu 2016. Stavět se začal před deseti lety, dodnes však není hotový. Původně v něm měly vyrůst luxusní byty developerů Baku XXI Century, v roce 2012 však do projektu vstoupila firma budoucího amerického prezidenta Trump Organization.

V prvních třinácti patrech budovy podle serveru News.az plánovala hotel se 189 pokoji a nad ním 72 bytů. Otevřít se měl před třemi lety, stavba však nabrala zpoždění.

Poté, co Trump usedl v Bílém domě, vyvolala jeho spolupráce s ázerbajdžánským oligarchou a dle některých západních médií „notorickým korupčníkem“ Ziyou Mammadovem a jeho rodinou, debaty o střetu zájmů nového prezidenta.