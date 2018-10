Trump se chce jen fotit, Evropa hledá řešení, říká Íránský ministr

Šéf íránské diplomacie Mohammad Džavád Zaríf také v rozhovoru s BBC ale řekl, že teprve čas ukáže, zda evropské úsilí dohodu zachrání. „Budeme proto trpěliví, ale nikoli donekonečna,“ řekl Zaríf.

Mezinárodní jadernou dohodu s Íránem podepsaly v roce 2015 Spojené státy, Francie, Británie, Německo, Čína, Rusko a EU. Teherán se v dokumentu zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za odvolání s ním spojených sankcí. Díky dohodě se zahraničním firmám otevřel přístup na íránský trh.

Trump ale dohodu dlouhodobě kritizoval s tím, že do ní není zahrnut íránský balistický program, ani role Íránu v konfliktech v Sýrii či v Jemenu. Letos proto USA od dohody odstoupily a zavedly proti Teheránu nové sankce. K odstoupení USA od dohody se ale kriticky vyjádřili její další signatáři a EU usiluje o to, aby mohla zachovat obchod s Íránem.

„Americký dolar hraje v mezinárodním systému velmi důležitou roli a bude to velmi náročné. Rozhodnutí je ale velmi jasné: (Jde o to zda) mezinárodní společenství umožní USA vládnout, jako v minulosti, na základě zákonů, nikoliv podle diktátů, které se ob den mění,“ uvedl íránský ministr zahraničí.

Trump varoval všechny, kdo nebudou Írán izolovat, před velmi vážnými následky. Británie ale například chce s Íránem zachovat politické a obchodní vztahy, uvedla zpravodajka Lyse Doucetová.

„Britská premiérka Theresa Mayová, francouzský prezident Emmanuel Macron a všichni ostatní uvedli, že chtějí zajistit, aby Írán měl ekonomické výhody plynoucí z dohody. Evropané se k tomu možná zavázali víc, než kdokoliv čekal,“ řekl v rozhovoru Zaríf. Doplnil přitom, že po slibu přišla otázka zavedení mechanismů, které pomohou obejít americké sankce vůči Íránu. „Největším testem bude, zda tyto mechanismy budou fungovat. Budeme trochu trpělivější, ale nikoliv věčně,“ pokračoval Zaríf.

Je ale i jiná cesta, podotkla Doucetová a poukázala na nabídku Trumpa, že se osobně setká s íránským prezidentem Hasanem Rúháním, aby projednal možnou novou dohodu. „Je taková možnost nereálná?“ zeptala se novinářka íránského ministra zahraničí.

„Nic není nemožné, ale výsledkem summitu prezidenta Trumpa a prezidenta Rúháního by byla příležitost k fotografii a dvoustránkový dokument,“ uvedl Zaríf, čímž zřejmě odkazoval na letošní summit Trumpa a vůdce KLDR v Singapuru. „My ale máme 150stránkový dokument - dohodu, jejíž každé slovo je výsledkem jednání nejen Íránu a Spojených států, ale šesti dalších mocností. Mohu prezidenta Trumpa ujistit, že lepší dohodu mít nebude,“ dodal Zaríf.

Severokorejský vůdce Kim byl dříve považován za největšího nepřítele USA, teď se z něj stal politik, o kterém Trump prohlásil, že se do něj zamiloval kvůli jeho krásným dopisům, podotkla zpravodajka.

„Mezinárodní vztahy nejsou o zamilování se, jsou o respektování závazků. Spojené státy vyjednaly dohodu. Když se úřadu ujal prezident Trump, nebyla to revoluce, šlo jen o změnu administrativy... Jaderná dohoda není osobní dohoda mezi mnou a (někdejším ministrem zahraničí USA) Johnem Kerrym či mezi prezidentem Rúháním a (někdejším americkým) prezidentem Barackem Obamou. Je to mezinárodní dohoda mezi sedmi státy a EU a je vepsaná do rezoluce Rady bezpečnosti OSN,“ poznamenal íránský ministr zahraničí.

