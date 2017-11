Věřím Putinovi, tvrdil Trump. O den později raději názor mírnil

7:44 , aktualizováno 7:44

Prezident Donald Trump se chytil do pasti vlastních vyjádření. Po schůzce s ruským protějškem Vladimirem Putinem uvedl, že mu věří, že se Rusko se nevměšovalo do voleb prezidenta USA. Sklidil za to kritiku, a tak o den později Američany zase ujišťoval, že věří tajným službám své země. Ty trvají na tom, že Rusko se snažilo ovlivnit výsledky voleb ve prospěch Trumpa.