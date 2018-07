Putinova show v Helsinkách. Amerika se ptá, proč Trump působil tak slabě

„Trumpova a Putinova tisková konference představuje pro Kreml naplnění všeho, v co mohl realisticky doufat,“ hodnotí závěrečné vystoupení prezidentů USA a Ruska analytik Mark Galeotti. „Putin působil jako kultivovaný a dospělý člověk a prezentoval Rusko jako velmoc rovnocennou s USA. Trump v podstatě Rusku odpustil vměšování do voleb, Krym atd. a navážel se do vlastní země,“ dodal Galeotti.



Největší kontroverze vzbudila Trumpova slova o vměšování ruských tajných služeb do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Trump prohlásil, že nevidí žádný důvod, proč by Rusko zasahovalo do voleb a dal jasně najevo, že věří více ujišťování šéfa Kremlu než zjištěním amerických tajných služeb.

„V našem posudku o vměšování Rusů do voleb v roce 2016 a jejich pokračujícím a všudypřítomném úsilí podkopat naši demokracii jsme se vyjádřili jasně,“ reagoval okamžitě šéf amerických tajných služeb Dan Coats. Americká média jsou v hodnocení Trumpových slov daleko ostřejší.



Trump podle The New York Times zašel na summitu v Helsinkách dál, než kdokoli z jeho předchůdců: přijal vysvětlení nepřátelského zahraničního vůdce ke zjištění svých vlastních zpravodajských agentur.



„Namísto toho, aby bránil Spojené státy proti těm, kteří by je mohli ohrozit, zaútočil na své vlastní občany a instituce. Namísto toho, aby se postavil Putinovi, protivníkovi s dobře zdokumentovanými záznamy o jeho krocích proti USA, bez jakýchkoli výhrad ho chválil,“ komentoval summit The New York Times.



Dodal, že v souvislosti s jeho vystoupením v Helsinkách by si tak mnozí mohli položit otázku, která se kolem Trumpa vznáší již delší dobu: Má na něj něco Rusko? Podle listu je rovněž zvláštní, že prezident kritizoval množství lidí doma ve Spojených státech, ale neřekl nic o ruské anexi Krymu, o agresivním chování Ruska vůči Ukrajině, o krvavé intervenci Moskvy v Sýrii či o údajné otravě bývalého ruského agenta na britském území.

Republikáni: Trump z nás udělal zemi loutek

Trumpa za vystupování na summitu kritizují i politici. A to nejen demokraté, ale také několik představitelů jeho Republikánské strany či někdejší šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan. „Nejenže Trumpovy komentáře byly hloupé, on ho má Putin zcela v hrsti. Republikánští patrioti, kde jste?“ uvedl na Twitteru Brennan s tím, že Trumpovo vystoupení je možné označit za zradu.



Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan zdůraznil, že není pochyb o tom, že Moskva do voleb v roce 2016 zasahovala a že Trump musí uznat, že Rusko není přítelem Ameriky.

„Neexistuje žádná morální rovnocennost mezi Spojenými státy a Ruskem, které zůstává nepřátelské vůči našim nejzákladnějším hodnotám a ideálům,“ uvedl v prohlášení Ryan s tím, že USA musí hnát Moskvu k odpovědnosti a musí ji přimět, aby přestala se svými odpornými útoky na demokracii.

Trump podle vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama svým projevem na tiskové konferenci v Helsinkách vyslal Rusku vzkaz, že Spojené státy jsou slabé. „Prezident Trump promarnil příležitost trvat na ruské odpovědnosti za vměšování v roce 2016 a vážně ho varovat s odkazem na nadcházející volby. Trumpovy odpovědi, které bude Rusko vnímat jako známku slabosti, vytvoří daleko více problémů, než kolik jich vyřeší,“ uvedl Graham.



Republikánský šéf senátního výboru pro zahraniční vztahy Bob Corker řekl, že Trump se projevil jako loutka, neboť promarnil možnost postavit se za americké tajné služby, které pro něj pracují. „Byl jsem velmi zklamán a zarmoucen... Prezidentovy komentáře nás vykreslily jako zemi loutek,“ dodal senátor.

Vůdce demokratů v Senátu USA Chuck Schumer je přesvědčen, že Trumpova prohlášení povedou k posílení amerických protivníků a zároveň k oslabení obrany USA i spojenců. „Stranit prezidentu Putinovi před americkými bezpečnostními sbory, americkými armádními představiteli a americkými tajnými službami je neuvážené, nebezpečné a je to slabost,“ napsal Schumer na Twitteru.

Řídil to Putin

Americká média si všímají i toho, že na závěrečné tiskové konferenci mluvil především Putin, který se na neutrální půdě ve Finsku choval jako hostitel. „Trump nebyl na summitu v Helsinkách nikde vidět a prezident z toho nemůže vinit nikoho jiného než sebe,“ píše americký časopis Time.

„Ti, kdo znají prezidenta Trumpa dlouhá desetiletí, dosvědčí, že bývalý realitní magnát z New Yorku se nejvíce ze všeho obává dvou věcí: být ponížený a vypadat slabě. Na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se mu přihodilo obojí,“ uvedl k pondělní schůzce Time.

Nad Trumpovým chováním se pozastavil i server Politico. „Prezident označil svou pondělní schůzku s ruským prezident Vladimirem Putinem za krok směrem ke světlejší budoucnosti, světové společenství to ale hodnotí jinak: Summit v Helsinkách byl ukázkou existence nového světového řádu,“ napsal. Trump totiž během své týden trvající cesty po Evropě celkově kritizoval americké přátele a označoval je za „nepřátele“(například v případě Evropské unie) a Rusko naopak vyzdvihoval jako natolik významné, že může soupeřit s USA.



Během „neskutečné tiskové konference“ americký prezident podle serveru ukázal podřízenost Putinovi, když ho opakovaně odmítl kritizovat a naopak uvedl, že ho označil za „konkurenci“, což myslel čistě jako kompliment.

O možném začátku nového světové řádu píší i britské noviny. „V diplomatické hře mezi zkušeným a bojem zoceleným šachovým mistrem a mužem bez schopnosti soustředit se na šachy může být jen jediný vítěz,“ napsal v komentáři internetový list The Independent. „Není třeba být příliš melodramatický, ale člověk se musí ptát, zda tento summit nebyl startovním výstřelem k závodu o demontáž světového řádu posledních sedmi desítek let,“ dodal.