Trump chystá nové sankce proti KLDR a hrozí tajemnou druhou fází nátlaku

Nová opatření se týkají více než padesátky plavidel a plavebních a obchodních společností, které podle Washingtonu umožňují Pchjongjangu, aby se vyhýbal dříve vyhlášeným sankčním opatřením.



Podle prohlášení ministra financí Stevena Mnuchina nové sankce postihnou 28 plavidel, tedy prakticky veškeré severokorejské obchodní loďstvo. Americké sankce zasáhnou rovněž 27 společností a navíc jednu konkrétní osobu. Jde o tchajwanského občana Tsang Jün Jüana, který údajně koordinuje vývoz severokorejského uhlí a pokusil se dojednat dodávku ropy z Ruska do KLDR.

Trump v pátek rovněž pohrozil „druhou fází“ nátlaku na Severní Koreu, pokud sankce nebudou fungovat. Na tiskové konferenci v Bílém domě sice neupřesnil, co by takový postup znamenal, ale varoval, že půjde o „velmi tvrdou“ záležitost.

„Je to vážně ničemný stát. Pokud se s nimi dohodneme, bude to velká věc. Pokud ne, něco se musí stát,“ řekl šéf Bílého domu. „Druhá fáze“ by podle Trumpa byla „velmi tvrdá a pro svět velmi nešťastná“.

Podle vládních činitelů mezi subjekty, které jsou novým sankcím vystaveny, není žádná ruská společnost ani loď. Plavidla jsou podle agentury Reuters registrována kromě KLDR v několika dalších asijských zemích, dále v Tanzanii, Panamě a na Komorských ostrovech.

Podle Bílého domu jsou nové sankce trestem za pokračování severokorejského jaderného programu. Oficiálně je zavede americké ministerstvo financí.