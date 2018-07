ŽIVĚ: Nad Trumpem se v Londýně vznáší jeho nafukovací karikatura

Trump je nervózní, mimino ho ranilo, říká novinář Novinář Tom Newton-Dunn z The Sun, který pro svůj deník připravoval rozhovor s Trumpem, uvedl, že prezident působil nervózně. Tvrdí, že americký prezident si je moc dobře vědom kontroverzí, jaké jeho návštěva Británie vyvolala. „Je skutečně dotčen kritikou, které se mu dostává,“ řekl. „Ví o balonu v podobě mimina. Myslím, že ho to ranilo,“ dodal k balonu, který má podobu karikatury Trumpa jako mimina v plenkách. Nad Londýnem se bude vznášet po dobu jeho pobytu. V rozhovoru, který se uskutečnil na americkém velvyslanectví v Bruselu na okraj summitu NATO, Trump přiznal, že se v Londýně necítí vítán. Vzápětí však dodal, že je přesvědčen, že skuteční Britové prezidenta Spojených států milují, neboť dostal tisíce ohlasů s takovýmto postojem. Upozornil také na to, že podle aktuálního průzkumu je nejpopulárnější osobností v historii americké Republikánské strany a že s 92 procenty obliby porazil i Abrahama Lincolna. Je přesvědčen, že obdobný průzkum v Británii, který by byl proveden čestně, by potvrdil důvěru, kterou v něj Britové mají.