Trump znovu pohrozil KLDR. Z Jižní Koreje zamířil na návštěvu Číny

„Nedovolíme, aby byla americká města ohrožena zničením. Nenecháme se zastrašit,“ řekl podle agentury Reuters šéf Bílého domu v projevu před jihokorejskými poslanci. Pchjongjangu vzkázal, že svět nebude dále tolerovat výhružky „ničemného režimu“, který hrozí jadernými zbraněmi.



Trump zvolil ostrá slova den poté, co zmírnil svou rétoriku a KLDR vedle varování před možností použití vojenské síly vyzval, aby její vedení zasedlo k jednacímu stolu a uzavřelo dohodu, která by jadernou krizi na Korejském poloostrově ukončila.

Ještě před projevem v parlamentu chtěl Trump neočekávaně zavítat do demilitarizované zóny na hranicích s KLDR, což předtím Washington do oficiálního plánu nezahrnul. Návštěva, kterou by patrně velmi kriticky vnímalo severokorejské vedení, se však nakonec neuskutečnila, neboť hustá mlha nedovolila prezidentovu letadlu v místě přistát.

Trump projevem ukončil svou 24hodinovou návštěvu Korey a zamířil do Pekingu, kde se setká s prezidentem Si Ťin-pchingem. Již během návštěvy Korey vyzdvihl roli Číny v řešení situace kolem KLDR a podle amerických diplomatů hodlá Peking přesvědčovat k ještě aktivnějšímu přístupu.