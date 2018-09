Podle Trumpa se další summit s Kim Čong-unem uskuteční velmi brzy

„Byl to zcela odlišný svět. Byly to nebezpečné časy. Teď o rok později je to jinak,“ citovala Trumpa agentura AP. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo nyní podle něj dává dohromady detaily pro uskutečnění druhého summitu mezi USA a Severní Koreou.

Kim Čong-un a Donald Trump spolu poprvé jednali v červnu v Singapuru, kdy Kim slíbil pracovat na denuklearizaci Korejského poloostrova. Trump mu výměnou za to nabídl bezpečnostní záruky a rušení sankcí.

Od té doby ale diplomatická aktivita ochabla. Koncem srpna Trump dokonce s poukazem na nedostatečný pokrok v procesu jaderného odzbrojení KLDR zrušil plánovanou cestu šéfa diplomacie Pompea do Severní Koreje. Minulý týden Pompeo uvedl, že se se svým severokorejským protějškem Ri Jong-hoem chce setkat tento týden v New Yorku na okraj schůze Valného shromáždění OSN.

Donald Trump se v pondělí sešel s jihokorejským prezidentem Mun Če-inem, se kterým o KLDR rovněž hovořil. Mun Trumpovi přivezl osobní vzkaz od Kima, se kterým v uplynulém týdnu jednal v Pchjongjangu. Kim vzkázal americkému prezidentovi, že doufá ve společné brzké setkání.

Donald Trump a jihokorejský prezident Mun Če-in se sešli v New Yorku (24.9.2018)

Trump v této souvislosti zopakoval, že druhý summit s Kimem bude velmi brzy a že se zřejmě nebude konat v Singapuru, jako v případě jeho prvního historické setkání se severokorejským vůdcem. Dodal, že o místu summitu ještě rozhodnuto nebylo.

Na adresu Kima pak Trump prohlásil, že vůdce jedná velmi otevřeně. „Myslím, že chce opravdu něčeho dosáhnout,“ řekl.