Trump se údajně zbaví dalšího spolupracovníka, personálního šéfa Kellyho

8:48 , aktualizováno 8:48

Americký prezident Donald Trump chystá další změnu v americké vládě a chce se zbavit svého personálního šéfa Johna Kellyho. Informace o záměrech hlavy státu přinesla televize ABC a listy The New York Times a The Wall Street Journal. Přesuny prý prezident oznámí v příštích týdnech.