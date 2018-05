Trump zvažuje nová cla na dovoz automobilů do USA

Americký prezident Donald Trump zvažuje zavedení nových cel na dovoz aut do Spojených států. Oznámily to tiskové agentury s odvoláním na komuniké Bílého domu. Clo by podle listu The Wall Street Journal mohlo činit až 25 procent.