Vlajky pro Trumpovu volební kampaň podraží kvůli clům, vyrábějí se v Číně

Britský The Independent poukázal na to, jak se cla uvalená Trumpem na zboží, které USA dovážejí z Číny, dotknou i jeho vlastní kampaně v roce 2020, kdy se pokusí obhájit prezidentské křeslo. Jeho voliči by si tak za vlajky mohli připlatit.

Nicméně čínská továrna Jiahao Flag, jež sídlí ve východní Číně, zaznamenala neobvyklý nárůst výroby těchto vlajek předtím, než uvedená cla vešla v platnost.

„Připravují se dopředu. Využívají zkrátka toho, že nové tarify cel ještě nevešly v platnost,“ uvedl manažer Jiahao Flag Yao Yuanyuan agentuře Reuters.



„Pokud bude (Trump) nadále trvat na zvyšování těchto tarifů, jak tomu bylo doposud, anebo bude dál souhlasit s těmi, kteří jsou namířeny proti Číně, pak rozhodně nebudu moct akceptovat další objednávky,“ dodal.

Počínání Donalda Trumpa by mohlo způsobit nárůst cen čínského zboží v USA. Ironie je, že se mu tak prodraží i jeho vlastní prezidentská kampaň v roce 2020. Východočínská továrna pro jeho kampaň vyrobila již přes 90 000 vlajek a praporků. Ve srovnání s předešlými prezidentskými kampaněmi v USA se jedná o poměrně vysoké číslo.



Trumpova politika stojí na hesle „nakupujme u Američanů a najímejme Američany“, kterým se snaží přimět společnosti, aby vyráběly americké zboží v Americe. Ovšem – kdo by při ceně jeden dolar za vlajku v Číně nenakupoval?