Američané posílají letadlovou loď Truman na největší cvičení NATO

„Z těchto palub posádka USS Truman promítá svou sílu k zajištění naší bezpečnosti. Zaručuje každodenní odstrašení,“ prohlásil šéf NATO Jens Stoltenberg v pátek přímo na palubě americké letadlové lodi. Ta se nyní plaví v Severním moři a v následujících dnech zamíří blíže k norským břehům.

S další asi šedesátkou bojových plavidel se zapojí do největšího cvičení NATO za poslední dekády pojmenované Trident Juncture.

Daleko na severu Norska u hranice polárního kruhu se ho na přelomu října a listopadu zúčastní přes 50 tisíc vojáků z jednatřiceti zemí včetně Finska a Švédska. Pozváni jsou i ruští vojenští pozorovatelé.

Kvůli zapojení americké letadlové lodi, jejíž posádku tvoří zhruba šest tisíc vojáků, museli alianční představitelé původně oznámených 45 tisíc účastnících se vojáků ještě navýšit.

Fiktivní scénář cvičení bude simulovat rychlou kolektivní vojenskou reakci NATO při porušení územní suverenity jednoho z blízkých spojenců. „Cvičení otestuje naše síly rychlé reakce. A Trident Juncture vyšle jasnou zprávu, že jsme připraveni reagovat na jakoukoli hrozbu z jakéhokoli směru,“ řekl Stoltenberg.

USS Harry S. Truman (CVN-75) Letadlová loď třídy Nimitz je v aktivní službě od roku 1998. Jde v pořadí o osmou postavenou jednotku této třídy. Pojmenována je podle 33. prezidenta USA Harryho S. Trumana. Výtlak: 103 900 t

Délka: 332,8 m

Šířka: 76,8 m

Ponor: 11,3 m

Pohon: 2× jaderný reaktor (194 MW)

Rychlost: přes 30 uzlů (56 km/h)

Dosah: neomezený po dobu 20–25 let

Posádka: 3 200

Letecký personál: 2 480

Letadla: 90 letadel a vrtulníků

Cena: 4,5 miliardy dolarů



Atlantský oceán je podle jeho základem spojenectví v NATO. „Není to bariéra mezi Evropou a Severní Amerikou. Je to most mezi dvěma kontinenty. A musíme tento životně důležitý článek chránit,“ uvedl.

Připomněl, že kvůli změněné bezpečnostní situaci především v důsledku ruského chování NATO zřizuje v americkém Norfolku, mateřském přístavu americké letadlové lodi, nové velitelství, které má za úkol chránit dopravní a komunikační linky přes oceán. „Abychom ochránili naše národy v nepředvídatelném světě, musíme udržet naši Alianci silnou,“ dodal.

Kromě plavidel Aliance nasadí také 150 letounů a 10 tisíc kusů vojenské techniky. Právě technika v podobě tanků, obrněnců a vozidel už několik dní proudí Evropou směrem do Norska.

Britská armáda od počátku týdne zkoušela rychlé naložení techniky a přesun tunelem pod kanálem La Manche. Další část britských jednotek se „vylodila“ v přístavu v nizozemském Rotterdamu, odkud se na cvičení do Norska přesune po silnici.

Na sedmdesát vozidel Foxhound, Husky a Landrover čeká trasa dlouhá dva tisíce kilometrů. Přes Nizozemsko, Německo, Dánsko a Švédsko. Mají vyzkoušet, jak rychle se mohou vojenské jednotky pohybovat napříč Evropou za současných celních a hraničních předpisů a také otestovat schopnosti infrastruktury v jednotlivých zemí během náhlých rychlých přesunů vojsk s těžkou technikou.

Britové celkově nasadí do cvičení v Norsku celkem 1 600 vojáků a přibližně tisícovku vozidel. Velká část ale zamíří na místo po železnici, trajekty a transportními letouny.

Německý Bundeswehr posílá na cvičení doslova masivní sílu. Přes 8 tisíc vojáků a více než čtyři tisíce vozidel, včetně tanků Leopard. Ty německá armáda přepravuje civilními nákladními trajekty ze severoněmeckého Emdenu do norského Fredrikstadu. Pro Bundeswehr má jít o důležitou prověrku. Příští rok totiž má Německo velet a tvořit hlavní část takzvaných sil velmi rychlé reakce (VJTF), které mají v případě ohrožení dorazit na pomoc napadané zemi během pár dnů.

Trident Juncture 2018 Jde o další ze série dlouho plánovaných cvičení v reakci na změněné bezpečnostní prostředí v Evropě především po ruské anexi Krymu.

Aliance chce otestovat své Síly rychlé reakce (NRF) včetně takzvaných hrotových jednotek (VJTF), které mají v případě ohrožení některé členské země přispěchat na pomoc do několika hodin. Poslední srovnatelně velké cvičení Trident Juncture uspořádala Aliance v roce 2015 v Portugalsku a zapojilo se do něj zhruba 36 tisíc vojáků. Zhruba 40 tisíc vojáků spojenci otestovali naposledy v roce 2002 během cvičení Strong Resolve v Polsku a v Norsku.

Dlouhý přesun do Norska si ostatně vyzkoušejí i čeští vojáci. Armáda do Norska vyšle 200 vojáků. Většinu jednotky protivzdušné obrany budou tvořit příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic, kteří mají během cvičení v sestavě německé 9. obrněné brigády zajišťovat protivzdušnou ochranu.

Do Norska se budou přesunovat po železnici, silnici a techniku zcela poprvé i lodí. Už příští úterý budou techniku čeští vojáci nakládat na vlakovém nádraží ve Strakonicích.

„Vojenská mobilita je životně důležitá, zejména pro posílení jednotek v případě krize,“ konstatovala mluvčí NATO Oana Lungescu. Připomněla, že se poslední době Aliance za úzké spolupráce s Evropskou unií snaží pro takové přesuny odbourat právní překážky a byrokratické předpisy. „Usilujeme o další zkrácení doby pro překročení hranic,“ konstatovala.

Zatímco dosud trvalo vydání povolení mezi spojenci až 10 dnů, do konce roku 2019 by se měla doba zkrátit na polovinu.

Blížíte s k našim hranicím, zlobí se Moskva

Moskva dlouhodobě odmítá argumentaci, že Aliance podobná cvičení pořádá kvůli agresivní ruské zahraničí politice posledních let a to i s ohledem na masivní ruské manévry, kterých se účastní i 100 tisíc vojáků a na které Rusko nezve zahraniční pozorovatele.

Ruští představitelé v uplynulých dnech označili cvičení za „nezodpovědnou akci, která nevyhnutelně povede k destabilizaci vojensko-politické situaci na severu a k nárůstu napětí“.

Naposledy náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško uvedl, že Moskva ve svém vojenském plánování zohlední cvičení NATO v Norsku i ostatní kroky Aliance ohledně rozmisťování zahraničních kontingentů v okolí ruských hranic.

„Především se to týká vytvoření nových objektů infrastruktury, odstranění překážek a zvýšení možností pro operativní přesunutí vojsk. Všechny tyto kroky na umisťování kontingentů v okolí našich hranic vytváří novou vojenskou reálnost,“ citovaly Gruška ruské agentury.

Ruští analytici upozorňují především na to, že kromě norského území se dílčí části cvičení uskuteční také ve Švédsku a Finsku.

Velitel norského štábu Rune Jakobsen ale takové obavy označil za liché. „Jádro prostoru cvičení je více než tisíc kilometrů od ruských hranic a cvičné letecké operace se mohou provádět až pět set kilometrů od hranic, takže Rusové by neměli mít žádný důvod se děsit nebo v to spatřovat něco jiného, než obranné cvičení,“ uvedl.

Velící cvičení, americký admirál James G. Foggo doufá, že Moskva nakonec na cvičení vyšle své pozorovatele. „Jsem přesvědčen, že přijdou. Je to v jejich zájmu, aby přišli a podívali se, co děláme. Hodně se dozvědí,“ prohlásil.