Trump se před summitem G7 pohádal s ostatními členy, do klubu zve Rusko

„Vyhodili Rusko a měli by ho vzít zpátky, protože bychom měli mít Rusko u jednacího stolu,“ řekl Trump novinářům. „Miluji svou zemi a pro Rusko jsem noční můrou. Dodávám ale, že Rusko by na schůzce (v Kanadě) mělo být. Proč se scházíme bez přítomnosti Ruska?“ poznamenal Trump před odletem do Kanady.

Kanada s Trumpovým názorem nesouhlasí. Nový italský premiér Giuseppe Conte naopak podle agentury Bloomberg soudí, že Rusko by se vrátit mělo. Rusko dalo najevo, že o členství nemá valný zájem. Kremelský mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že „Rusko se soustřeďuje na jiné formáty (schůzek)“, než je skupina G7.

Rusko bylo z dřívější skupiny G8 vyřazeno na jaře 2014 po okupaci ukrajinského Krymu. Členem skupiny nejvyspělejších států se stalo v roce 1997. Po dočasném pozastavení členství po okupaci Krymu se Kreml sám loni rozhodl definitivně skupinu opustit. Na dotazy, zda by Moskva přijala nabídku vrátit se, reagovala zatím ruská diplomacie vždy vyhýbavě.



Spor o cla

Summit už předem poznamenaly Trumpovy tweety ke sporu kolem amerických cel na dovoz hliníku a oceli, které Spojené státy koncem května uvalily na Evropskou unii, Kanadu a Mexiko (Cla na hliník a ocel platí i pro EU. Budeme se bránit, kontruje šéf Komise).

Šéf Bílého domu už také dal najevo, že ze summitu odjede ještě před koncem. Podle stanice CNN se nezúčastní části jednání věnované klimatickým změnám. Z kanadského La Malbaie Trump odjede v sobotu dopoledne, na diskusi o životním prostředí bude podle CNN jeden z prezidentových poradců.

CNN uvedla, že ještě ve čtvrtek večer Trump o své účasti na summitu polemizoval a dotazoval se poradců, jaký smysl má do Kanady vůbec jezdit. Bylo mu prý řečeno, že neúčast na celém jednání by znamenala, že couvá z toho, co tak hrdě začal.



Francouzský prezident Emmanuel Macron na Twitteru uvedl, že americkému prezidentovi možná nezáleží na tom, že je v izolaci, ale že ostatních šest členů skupiny je připraveno podepsat dohodu mezi sebou, bude-li to třeba.

„Protože těchto šest zemí představuje hodnoty, hospodářský trh, který má za sebou historickou váhu a který je nyní skutečnou mezinárodní silou,“ napsal Macron. Po jednání s Trudeauem řekl, že mezi přáteli se obchodní válka vést nesmí a že bude chtít na summitu Trumpa přesvědčit, aby cla na hliník a ocel odvolal. Kromě USA do sedmičky nejprůmyslovějších států patří Británie, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada a Německo.

„Kanada zabíjí naše zemědělství“

Trump se na twitteru dotazoval, proč Evropská unie a Kanada veřejnost neinformují, že roky využívají proti USA masivní obchodní cla a necelní obchodní omezení. „Naprosto nespravedlivé vůči našim zemědělcům, dělníkům a podnikům. Zrušte svá cla a omezení nebo my se jim více než vyrovnáme!“ napsal Trump.

V tomtéž duchu pak opakoval: „Prosím, řekněte premiérovi Trudeauovi a prezidentovi Macronovi, že USA účtují masivní cla a vytvářejí necelní omezení. Obchodní přebytek EU s USA činí 151 miliard dolarů a Kanada zadržuje naše zemědělce a ostatní.“

V jiném tweetu Trump označil Trudeaua za pohoršeného a dovolávajícího se tradice americko-kanadských vztahů, avšak podle prezidenta Trudeau nemluví o tom, že „Kanada uplatňuje 300procentní sazby na mléčné výrobky“. „Poškozuje naše farmáře, zabíjí zemědělství!“ stojí v Trumpově tweetu.



Trump se podle CNN soustřeďuje na přípravu schůzky se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, která se má konat 12. června v Singapuru, což je další důvod, proč se tázal, zda je jeho přítomnost na summitu G7 nezbytná.

Schůzka G7 začíná dnes večer SELČ. Dějištěm je golfový areál v La Malbaie v kraji Charlevoix v kanadské provincii Quebec.