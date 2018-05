Vláda chce učitelům od ledna přidat 10 procent, cílem je plat 45 tisíc

My bychom rádi, aby se tarifní složka platu, to znemená ta tabulková, zvedla o 10 procent, ale rád bych dostal další prostředky i do nadtarifních složek,a by ředitelé měli možnost do osobních příplatků a odměn zohlednit další navýšení,“ řekl Plaga.

Celkově by potřeboval, aby školství dostalo v rozpočtu na příští rok přidáno 30 miliard korun. „Když vezmu všechny prostředky, které jsou potřeba. Na změnu financování regionálního školství máme 11,5 miliardy korun, další prostředky budou potřeba pro vysoké školy, ale především na navýšení tarifní i netarifní části platu. Takže to celkové navýšení pro resort školství by mělo představovat 30 miliard korun,“ uvedl ministr školství v demisi.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš s ním prý nemluvil o tom, zda s ním počítá i do své druhé vlády, která by měla být koaliční s ČSSD a tolerovaná komunistickou stranou. „Znovu jsme se ubezpečili, že školství je prioritou. Premiér to jasně deklaroval,“ uvedl Plaga. V roce 2020 by se vláda podle něj ráda dostala k tomu, že učitelé budou brát 130 procent průměrné mzdy v zemi.

„Věříme tomu, že ten závazek, který je potřeba splnit, těch 130 procent průměrné mzdy, v roce 2020 splníme,“ řekl ministr školství. Ještě v roce 2018 chce do regionálního školství dostat okolo 1,2 miliardy korun.

„Do konce volebního období bychom rádi, aby plat učitele byl na 150 procentech průměrné mzdy v zemi a dosáhl výše 45 tisíc korun,“ řekla ministryně školství Jana Schillerová.

„Otázka financování školství je klíčová pro budoucnost,“ uvedl po jednání tripartity předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. „Pro nás je školství jednou z největších priorit,“ uvedl šéf odborové centrály ČMKOS.

„Když se porovnává plat učitele s platem skladníka v supermarketu, tak je asi něco špatně,“ přitakal razantnímu navýšení platu učitelů zástupce zaměstnavatelů v tripartitě, šéf Svazu průmyslu Jaroslav Hanák.