Rusko znovu varovalo, že u Norska otestuje na moři své střely

Jde o druhý případ během uplynulých dvou týdnů, kdy Rusko vydalo varování pro leteckou dopravu v oblasti Barentsova moře u pobřeží Norska. Tentokrát oznámení pro piloty (NOTAM) odkazuje na oblast severně od poloostrova Nordkinn v kraji Finská marka v severovýchodním Norsku.

Oblast pro ruské raketové střelby je vyznačená asi 20 až 40 námořních mil od norských pobřežních vod. Tedy v bezprostřední blízkosti zóny, vyčleněné pro právě vrcholící cvičení NATO.



Střelby by měly proběhnout od úterý do pátku v době od 5 do 19 hodin. O jaké střely půjde a z jakých plavidel mají být odpalovány, zatím nejsou bližší informace.

Ruské ministerstvo obrany však potvrdilo, že do Barentsova moře vyplul z mateřské základny Severomorsk v doprovodu dalších plavidel ruský jaderný raketový křižník Petr Veliký.

„Ve výcvikové oblasti severní flotily v Barentsově moři začala posádka bitevního křižníku s výcvikem bojových operací společně s letouny a vrtulníky letectva a vzdušné obrany,“ uvedla pouze tisková služba ruské Severní flotily.

Vyznačení zóny ruských raketových střeleb u pobřeží Norska od 6. do 9. listopadu. (Poznámka: obdélník s označením 2)

V Norsku v těchto dnech vrcholí největšího cvičení NATO od konce studené války. Účastní se ho na 50 tisíc vojáků z 31 zemí. Hlavní část cvičení Trident Juncture začala před dvěma týdny a potrvá do středy 7. listopadu. Moskva považuje cvičení za „protiruské a provokativní“.

Jen krátce po začátku Rusko oznámilo, že v Norském moři poblíž cvičné zóny NATO otestuje od 1. do 3. listopadu své střely.

Norská letecká společnost Avinor poté vydala upozornění pro civilní piloty na možné ohrožení na letových trasách. Testy chtělo Rusko provést na moři západně od norských měst Kristiansund, Molde a Alesund. K tomu však nakonec nedošlo.

„Nezaznamenali jsme nic, co by připomínalo test rakety nebo plavidla či letouny v oblasti, které by byly důležité pro dokumentování nebo sledování testování raket,“ uvedl pro média Robert Aguilar, kapitán na americké velitelské lodi USS Mount Whitney, které alianční cvičení řídí.

Rusko vyslalo ke cvičení bombárdery

Rusko během cviční zintenzivnilo svou přítomnost v okolí Norska. Dvě ruská bojová plavidla z Baltské flotily se plavily přes oblast cvičení NATO až k poloostrovu Kola.

Do bezprostřední blízkosti americké velitelské lodi USS Mount Whitney se dostal ruský průzkumný letoun Tu-142 a podél norského pobřeží také během minulého týdne čtyřikrát přelétaly ruské strategické bombardéry.

Naposledy startovaly norské pohotovostní stíhačky F-16 ze základny v Bodø v pátek ke dvěma vrtulovým bombardérům Tu-95 mířícím na jih až na úroveň norského města Stavanger. Pak se otočily a letěly zpět.

O den dříve dva ruské nadzvukové bombardéry Tu-160 postupovaly podobně ale na úrovni norského města Bergen. Opět k nim startovaly norské pohotovostní stíhačky stejně jako v pondělí a předtím v sobotu.