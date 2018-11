Největší cvičení NATO od studené války končí. Další začíná v Polsku

Pro Norsko to byly největší vojenské manévry od osmdesátých let. „NATO je páteří norské obrany,“ konstatoval velitel norských sil Haakon Bruun-Hanssen. Upozornil na tvrdé klimatické podmínky, které panovaly v některých oblastech, kde alianční jednotky v uplynulých týdnech cvičily.

„Byl to záměr. Spoléháme na to, že zvládneme klima a cvičení v chladu, sněhu a dešti, pokud chceme mít důvěryhodný odstrašující efekt,“ řekl. Následující dny budou podle něj asi nejnáročnější fází cvičení – dostat všechny zahraniční vojáky a jejich techniku domů.

Opět půjde o velkou logistickou operaci, stejně jako před cvičením. Spojenci do Norska přivezli na 10 tisíc vozidel včetně tanků a obrněnců. Většina poputuje obřími nákladními trajekty po moři. Poslední by měly vyplouvat až počátkem prosince.

Hlavní část cvičení Trident Juncture začala 25. října. Česko do Norska vyslalo dvousetčlennou jednotku tvořenou převážně vojáky z 25. protiletadlového raketového pluku.

Vyzbrojeni protiletadlovými komplety RBS-70 byli Češi doslova první linii. Za úkol měli chránit tankové jednotky i taktické velení německé 9. obrněné brigády před vzdušnými útoky.

Námětem největšího cvičení NATO od konce studené války byla kolektivní obrana při napadení jednoho ze členů. Cvičných operací se účastnilo přes 50 tisíc vojáků z 31 zemí – všech členských států NATO a také Švédska a Finska. Dílčí části cvičení probíhaly právě ve Finsku a Švédsku a také na Islandu.

„Naučili jsme se zde hodně,“ prohlásil na závěr cvičení americký admirál James Foggo, který cvičení řídil. Podle něj cvičené operace ukázaly, že NATO je jednotné, má vůli a schopnosti.

Prakticky hned po skončení aliančního cvičení v Norsku začíná další multinárodní cvičení v Polsku. Pod názvem „Anakonda 18“ se do něj zapojí přes 12 tisíc vojáků na polském území a dalších zhruba 5 tisíc v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Potrvá až do 6. prosince a zapojí se do něj vojáci z desítky zemí. Má prověřit obranné operace před konvenčními i hybridními hrozbami.