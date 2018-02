„Tři billboardy“ v Londýně žádají trest pro viníky požáru Grenfell Tower

„71 mrtvých. A pořád nikdo za mřížemi? Jak je to možné?“ ptají se autoři kampaně Justice 4 Grenfell na pomalovaných plachtách třech nákladních vozů, jež ve čtvrtek projížděly ulicemi Londýna, píše server BBC News.

Odkazují tak na film Tři billboardy kousek za Ebbingem, jehož hlavní hrdinka se podobným způsobem snaží upozornit na bezpráví a zjednat nápravu pro svou zavražděnou dceru (recenzi filmu najdete zde).

Kampaň připomíná loňský požár výškové budovy Grenfell Tower, při němž zahynulo nejméně 71 lidí. Londýnská policie tragédii stále vyšetřuje, nikoho zatím nezadržela.

„Když jsem ten film viděla, uvědomila jsem si, jak je při hledání spravedlnosti důležité soustředit pozornost veřejnosti na daný problém. Je to silné sdělení. A posledních pár týdnů se nám zdálo, že se veřejnost přestává zajímat o to, co se stalo,“ říká jedna ze zakladatelek skupiny na podporu obětí požáru. Přiznává, že ji s nápadem využít popularity filmu oslovila reklamní agentura.

Šéfka londýnských kriminalistů Cressida Dicková již dříve prohlásila, že policie udělá vše pro to, aby byl spravedlivě potrestán každý, kdo spáchal trestný čin ve spojitosti s požárem.



Tragický požár výškové budovy v Londýně ze 14. června loňského roku propukl podle policie kvůli poruše ledničky v jednom z bytů. Nebyl založen úmyslně. Obložení budovy podle dosavadního vyšetřování však nevyhovovalo v bezpečnostních zkouškách.



V Londýne shořela výšková bytová budova Grenfell Tower: