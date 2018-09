Poslanci kývli na zavedení nového trestného činu maření spravedlnosti

Pachatelé by také mohli využít účinné lítosti. Změnu ještě musí potvrdit Senát. Kritici v čele s Markem Bendou z ODS neprosadili úplné vypuštění zaváděného trestného činu z předlohy.

Dolní komora na návrh šéfa poslanců ČSSD Jana Chvojky vyřadila trestný čin maření spravedlnosti ze zvlášť závažných, nebude tak kvůli němu možné nasazovat odposlechy. Právě o možnosti nasazování odposlechů poslanci vedli obšírnou debatu.

Návrh míří například na padělané směnky nebo na smlouvy s účelově nesprávným datem. Tomu, kdo by předložil důkazní prostředek, o němž ví, že je padělaný nebo pozměněný, a to v úmyslu, aby byl použit jako pravý, by měly v základní sazbě hrozit až dva roky vězení.

Novela trestního zákoníku by také zrušila činy podílnictví, začlenily by se pod legalizaci výnosů z trestné činnosti. Rozšířit by se měl postih takzvaných zahraničních teroristických bojovníků nebo kyberterorismu. Novela se týká například rovněž násilí na ženách.

U trestného činu úplatkářství zavede návrh nově trestnost nepřímého slíbení nebo požadování úplatku. U korupce by norma rozšířila určitou formu účinné lítosti. Mohla by se vztahovat i na člověka, jenž už požadovaný úplatek poskytl a hned potom to oznámil policii, nejen na případy, kdy požadovaný úplatek pouze slíbí.