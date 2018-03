Prokuratura žádá pro střelce z floridské střední školy trest smrti

Úterní rozhodnutí prokuratury žádat trest smrti je zveřejněním formálního postupu obžaloby před začátkem procesu, konečný požadavek se tak může kdykoli změnit. Cruzův obhájce Howard Finkelstein totiž sdělil, že jejich klient přizná vinu, pokud mu nebude hrozit trest smrti.

Veřejný obhájce Finkelstein, jehož úřad Cruze zastupuje, upozornil na to, že jeho klient v minulosti vykazoval řadu známek psychické nevyrovnanosti a také možných násilných sklonů, proto trest smrti považuje za příliš přísný.

„O tom tento případ je. Ne o tom, zda to udělal. Ne o tom, zda by měl vyjít na svobodu. Ale o tom, zda by měl žít, nebo ne,“ řekl Finkelstein.

Ve středu se s Cruzem uskuteční soudní slyšení k formálním záležitostem obžaloby. Cruzova obžaloba čítá 34 bodů, a to včetně 17 vražd prvního stupně.