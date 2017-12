Tramvaj v Praze srazila muže, vyprošťovali ho hasiči

20:25 , aktualizováno 20:25

Osmadvacetiletého muže v Praze 3 u zastávky Krejcárek srazila v sobotu vpodvečer tramvaj. Pod tramvají zůstal zaklíněn, vyprošťovali ho hasiči. Na twitteru to uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové byl muž uveden do umělého spánku a převezen do vinohradské nemocnice.