Poslanci škrtají „čínskou medicínu“ ze zákona. Vidí ji jako léčitelství

Změnu zákona navrhl Senát a v dolní komoře parlamentu ji hájila senátorka Alena Dernerová. „Medicína je jen jedna – ta, která je postavena na vědeckých základech. Tradiční čínská medicína je léčitelství, patří do léčitelského zákona, ne do medicíny,“ řekla Dernerová.

Jak Pastuchová, tak Dernerová upozornily, že proti uznávání „tradiční čínské medicíny“ jako oboru zdravotnictví se postavily Česká lékařská komora i Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Tradiční čínská medicína jako lékařský obor se dostala do zákona v minulém volebním období.

„Považuji to začlenění za předčasné, nedomyšlené,“ podpořil změnu zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Řekl, že ministerstvo připravuje zákon o léčitelství, které zahrne i třeba homeopatii či akupunkturu. „Měl by nastavit jasná pravidla a evidenci,“ řekl Vojtěch. Zákon o léčitelství chce do konce roku poslat do Sněmovny.