Vraždící řidič z Toronta měl problém se ženami, ukazuje poslední vzkaz

„Povstání Incel už začalo. Svrhneme všechny Chady a Stacy. Vzdejme hold gentlemanovi Elliotu Rodgerovi!“ sdílel Minassian v posledním příspěvku na Facebooku krátce před činem. Společnost Facebook jeho účet zrušila, zpravodajům BBC však potvrdila, že příspěvek je pravý.

Minassian na Facebooku chválil 22letého Elliota Rodgera, který v roce 2014 v Kalifornii usmrtil šest lidí, které pobodal či zastřelil, sedm zranil, když do nich najel vozem a následně se sám zastřelil.

Krátce před činem zveřejnil Rodger na internetu video, v němž řekl, že ženy potrestá za jejich nezájem, a přiznal, že je stále panic (více zde:Holky mne nechtějí, potrestám je, hrozil kalifornský střelec ).

Incel byla skupina na sociální síti Reddit, kde muži diskutovali o svém nedostatku pohlavního styku a o tom, že je ženy nepovažují za atraktivní; mnohdy přitom ze svých problémů ženy vinili. Síť skupinu zablokovala.

Název Incel byl odvozen od spojení „involuntary celibate“, neboli nedobrovolný celibát. Mužským jménem Chad a ženským Stacy byli ve skupině označováni atraktivní lidé, kteří o Incely neměli zájem.

Agentura AP s odkazem na policii v Torontu napsala, že většinu z obětí zřejmě tvořily ženy, ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že Minassian si jako hlavní cíl vybral výhradně ženy.

VIDEO: V kanadském Torontu najela dodávka do lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Byl to podivný chlapík, jen málokdy se bavil s ostatními,“ popsal podle The New York Times Minassiana bývalý spolužák ze střední Ari Blaff. „Měl tiky, občas chytil vršek svého trika a plivl na něj, mňoukal na chodbách a říkal: ’Mám strach z holek'. To byla jeho mantra,“ dodal Blaff, podle nějž Minassian neprojevoval žádné vyhraněné názory ani nikdy neobtěžoval ženy.



Další spolužáci popisují, že Minassian měl z dívek panický strach a když se k němu nějaká přiblížila, utekl pryč. „Vždycky se přikrčil a snažil se vyhnout očnímu kontaktu. Naprosto přestal fungovat,“ řekl americkému listu Josh Kirstein. Některé spolužačky se údajně snažily s MInassianem spřátelit, ale i to plachého mladíka děsilo.

Minassian nedávno po sedmi letech dokončil studia počítačů, podle spolužáků byl expertem přes čipy v grafických kartách. Minulý rok na podzim se přihlásil do armády, po šestnácti dnech ale požádal o propuštění. Kanadská média uvádějí, že trpěl Aspergerovým syndromem, což je jedna z forem autismu (více zde: V Torontu zabíjel ajťák s Aspergerem. Byl neškodný, říkají spolužáci).

Kanada truchlí

Při pondělním nájezdu dodávky do chodců v Torontu zemřelo nejméně deset lidí a dalších 15 bylo zraněno. Minassian v úterý dorazil k soudu, kde si vyslechl obvinění z desetinásobné vraždy a ze 13 pokusů o vraždu. Na sobě mel bílou vězeňskou kombinézu, ruce měl spoutány za zády.

Dodávky jsou v poslední době oblíbeným nástrojem islamistických atentátníků, Minassian však podle policistů není spojen s žádnou teroristickou organizací. Také kanadský premiér Justin Trudeau v úterý prohlásil, že úřady nevidí v krvavém incidentu ohrožení národní bezpečnosti.

„Jako Kanaďané nemůžeme každý den žít ve strachu, když se staráme o své běžné záležitosti. Musíme zajistit lidem bezpečnost a zároveň zůstat věrni svobodě a hodnotám, které jsou všem Kanaďanům drahé,“ řekl premiér.

Jižní Korea mezitím oznámila, že mezi oběťmi byli dva Jihokorejci a že další jihokorejský občan byl zraněn. První identifikovanou ze zabitých byla Anne Marie D’Amicoová, která studovala na torontské Ryersonově univerzitě a která pracovala pro místní charitu Live Different.

Obvyatelé Toronta v úterý uctili lidé památku obětí . V severní torontské části North York, kde k incidentu došlo, se v úterý večer místního času (v noci na dnešek) sešli lidé, aby uctili památku obětí neštěstí. Na místo nosili květiny a svíčky. Na radnici byla spuštěna na půl žerdi státní vlajka a vyhlídková věž CN Tower se v noci na úterý zahalila do tmy.