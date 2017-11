KOMENTÁŘ: Topolánek je volba pro ty, kdo chtějí „Zemana“, ale nechtějí Babiše

Máte už dost vulgarit Miloše Zemana, jeho arogance, nevyzpytatelnosti, napojení na divné byznysové kruhy i pochybných kamarádů? Pak je tu pro vás záchrana: jeho věrná kopie, ovšem s lepšíma nohama. Mirek Topolánek.

Ale dost ironie. Topolánkovu kandidaturu lze jen uvítat. Ať už si kdo o expremiérovi myslí cokoliv, je to dodnes silná osobnost. Což bitvě o Hrad, která se zatím trochu podobala konkursu na post ředitele venkovské pětitřídky, dodá váhu důležitého politického střetu. V zástupu kandidátů, kterým více či méně sluší přezdívka „Želé“, se Topolánek určitě neztratí.

Jeho kandidatura je nepochybně motivována myšlenkou, že proti Zemanovi nemůže uspět žádný Antizeman typu Jiřího Drahoše. Že nestačí posbírat hlasy Zemanových odpůrců, ale je třeba zalovit i v jeho vlastních vodách. Prostě místo slabého slušňáka nabídnout jinou variantu silného prezidenta s bonusem nižšího věku a lepšího zdraví.

To všechno má logiku, přesto je to podnik dost nejistý. Topolánek ví, že je ideálním kandidátem pro hodně málo lidí, sází ale na to, že by pro leckoho mohl být menším zlem než Zeman. V tom mu ale úplně nenahrává už samotný termín ohlášení kandidatury, který se škodolibě kryje s nástupem jeho nejbližšího pobočníka Marka Dalíka do basy.

Kdo už za těch pár let stačil trochu zapomenout, tomu se nově vybaví podivný tendr na Pandury. Nakupování přeběhlíků v parlamentu. Bratříčkování se s kapitány byznysu v Monte Argentariu. Napojení na finanční skupinu J&T a squadru Martina Romana. Pózování v Berlusconiho vile. Výlet vládní letkou na lyžovačku do Innsbrucku. Všechny ty zdvižené prostředníčky, šrapnely o gayích, židech či noci dlouhých nožů... Chcete Zemana číslo dvě, možná dokonce ještě zemanovitějšího?

Topolánkova kandidatura v každém případě zahušťuje pole Zemanových protikandidátů, hlavně prostor od středu doprava. A nejvíce může oslabit Jiřího Drahoše, považovaného zatím za hlavního vyzyvatele. ODS pak přináší těžké dilema: je lepší nemít kandidáta na Hrad vůbec, anebo se s Topolánkem nutně přihlásit k celé jeho ne zrovna světlé éře?

Dva měsíce před volbou dostává bitva o Hrad novou polarizaci. Topolánek se v posledních měsících a letech profiluje jako velmi tvrdý kritik nejen Miloše Zemana, ale hlavně Andreje Babiše. Prezidentská volba by tak mohla dostat podobu repete nedávných voleb sněmovních: Jsi pro Babiše? Pak vol Zemana. Nechceš Babiše? Vol Topolánka.

I když se to zatím zdá víc jako vlhký sen než jako realistický plán, případný prezident Topolánek by jistě na Hradě vytvořil protiváhu nové Babišově vládě, tedy alternativní mocenské centrum, zřejmě mnohem akčnější, než se o to pět let snažil Zeman v protiváze k Sobotkovi. Energii i podporu byznysových kruhů na to jistě má. A razantní reakce na Topolánkovu kandidaturu nasvědčuje tomu, že si je toho i Babiš dobře vědom.