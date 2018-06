K zajišťovacím příkazům má být nutný souhlas soudu, navrhuje TOP 09

Stát postupuje podle TOP 09 často nespravedlivě tvrdě a mnohdy se mýlí. Podle čísel Finanční správy její úředníci vydali jen v roce 2015 celkem 1605 zajišťovacích příkazů na majetek firem v hodnotě 3,633 miliardy korun. O rok později to bylo 1561 zajišťovacích příkazů za 3,329 miliardy korun.

Opoziční pravicová strana argumentuje, že třeba v roce 2009 využil stát zajišťovací příkaz jen v 81 případech a v roce 2013 ve 457 případech.

„Zajišťovací příkaz jako instrument do daňové legislativy patří. Ale měl by to být naprosto výjimečný instrument typu záchranné brzdy ve vlaku,“ řekl šéf poslaneckého klubu TOP 09, exministr Miroslav Kalousek.

Podle něj se strana pokusí pod návrh získat podpisy poslanců i z dalších stran. Pak ho projednají vláda a parlament.